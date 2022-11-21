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Курс евро опустился ниже 62 рублей

Курс евро опустился ниже 62 рублей - РИА Новости, 21.11.2022

Курс евро опустился ниже 62 рублей

Рубль в ходе торгов продолжает укрепляться к евро: европейская валюта уже опускалась ниже отметки 62 рублей, впервые с 14 ноября, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 21.11.2022

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рубль в ходе торгов продолжает укрепляться к евро: европейская валюта уже опускалась ниже отметки 62 рублей, впервые с 14 ноября, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.42 мск растет на 29 копеек, до 60,69 рубля, евро - снижается на 43 копейки, до 62,01 рубля, юаня - на 1 копейку, до 8,48 рубля.Минутами ранее курс евро опускался чуть ниже 62 рублей.

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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