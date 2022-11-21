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В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню

В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню - РИА Новости, 21.11.2022

В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню

Отказ Киева взять ответственность за Волынскую резню возмутителен на фоне военной помощи со стороны Варшавы, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T02:30

2022-11-21T02:30

2022-11-21T02:30

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ Киева взять ответственность за Волынскую резню возмутителен на фоне военной помощи со стороны Варшавы, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.Ученый также раскритиковал заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, назвавшего страну "слугой украинского народа"."Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша — главный спонсор Киева. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?" — высказался Сыкульский.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Речи Посполитой в 1939–1945 годах. Верховная рада приняла заявление, осуждающее это решение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20221111/polsha-1830775997.html

https://ria.ru/20220907/dokumenty-1814983002.html

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