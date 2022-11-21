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В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/izvineniya-1832974641.html
В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню
В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню - РИА Новости, 21.11.2022
В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню
Отказ Киева взять ответственность за Волынскую резню возмутителен на фоне военной помощи со стороны Варшавы, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T02:30
2022-11-21T02:30
специальная военная операция на украине
в мире
gazeta wyborcza
мид польши
киев
нато
украина
польша
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ Киева взять ответственность за Волынскую резню возмутителен на фоне военной помощи со стороны Варшавы, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.Ученый также раскритиковал заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, назвавшего страну "слугой украинского народа"."Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша — главный спонсор Киева. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?" — высказался Сыкульский.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Речи Посполитой в 1939–1945 годах. Верховная рада приняла заявление, осуждающее это решение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20221111/polsha-1830775997.html
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в мире, gazeta wyborcza, мид польши, киев, нато, украина, польша, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Gazeta Wyborcza, МИД Польши, Киев, НАТО, Украина, Польша, Россия, Белоруссия
02:30 21.11.2022
 
В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню

Gazeta Wyborcza: Киев должен извиниться за Волынскую резню для продолжения военной помощи

© Depositphotos.com / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана в Варшаве
Базилика Святых Михаила и Флориана в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / rognar
Базилика Святых Михаила и Флориана в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ Киева взять ответственность за Волынскую резню возмутителен на фоне военной помощи со стороны Варшавы, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.

"Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?" — говорится в публикации.

Ученый также раскритиковал заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, назвавшего страну "слугой украинского народа".
"Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша — главный спонсор Киева. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?" — высказался Сыкульский.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Речи Посполитой в 1939–1945 годах. Верховная рада приняла заявление, осуждающее это решение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреGazeta WyborczaМИД ПольшиКиевНАТОУкраинаПольшаРоссияБелоруссия
 
 
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