https://ria.ru/20221121/ipokhondriya-1832231958.html

"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни

"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни - РИА Новости, 21.11.2022

"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни

Героиня Анна — ипохондрик: девушка постоянно ищет у себя симптомы, с которыми могла бы обратиться к врачу. Толчком к расстройству послужила операция, которую Анна пережила в 14 лет. С тех пор героиня переживает, что упустит зарождение новой болезни. Надуманная тревога мешает Анне жить. Как перестать съедать себя изнутри из-за собственных фантазий?

2022-11-21T12:00

2022-11-21T12:00

2022-11-21T12:00

страхи

наталья лосева

психология

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"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни Героиня Анна — ипохондрик: девушка постоянно ищет у себя симптомы, с которыми могла бы обратиться к врачу. Толчком к расстройству послужила операция, которую Анна пережила в 14 лет. С тех пор героиня переживает, что упустит зарождение новой болезни. Надуманная тревога мешает Анне жить. Как перестать съедать себя изнутри из-за собственных фантазий? audio/mpeg

"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни Героиня Анна — ипохондрик: девушка постоянно ищет у себя симптомы, с которыми могла бы обратиться к врачу. Толчком к расстройству послужила операция, которую Анна пережила в 14 лет. С тех пор героиня переживает, что упустит зарождение новой болезни. Надуманная тревога мешает Анне жить. Как перестать съедать себя изнутри из-за собственных фантазий? audio/mpeg

Историю героини Анны разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио