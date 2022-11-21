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"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни
"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни - РИА Новости, 21.11.2022
"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни
Героиня Анна — ипохондрик: девушка постоянно ищет у себя симптомы, с которыми могла бы обратиться к врачу. Толчком к расстройству послужила операция, которую Анна пережила в 14 лет. С тех пор героиня переживает, что упустит зарождение новой болезни. Надуманная тревога мешает Анне жить. Как перестать съедать себя изнутри из-за собственных фантазий?
2022-11-21T12:00
2022-11-21T12:00
2022-11-21T12:00
страхи
наталья лосева
психология
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"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни
Героиня Анна — ипохондрик: девушка постоянно ищет у себя симптомы, с которыми могла бы обратиться к врачу. Толчком к расстройству послужила операция, которую Анна пережила в 14 лет. С тех пор героиня переживает, что упустит зарождение новой болезни. Надуманная тревога мешает Анне жить. Как перестать съедать себя изнутри из-за собственных фантазий?
audio/mpeg
"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни
Героиня Анна — ипохондрик: девушка постоянно ищет у себя симптомы, с которыми могла бы обратиться к врачу. Толчком к расстройству послужила операция, которую Анна пережила в 14 лет. С тех пор героиня переживает, что упустит зарождение новой болезни. Надуманная тревога мешает Анне жить. Как перестать съедать себя изнутри из-за собственных фантазий?
audio/mpeg
Историю героини Анны разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
"Страхи/Детские травмы". Постоянно внушаю себе болезни
Героиня Анна — ипохондрик: девушка постоянно ищет у себя симптомы, с которыми могла бы обратиться к врачу. Толчком к расстройству послужила операция, которую Анна пережила в 14 лет. С тех пор героиня переживает, что упустит зарождение новой болезни. Надуманная тревога мешает Анне жить. Как перестать съедать себя изнутри из-за собственных фантазий?