https://ria.ru/20221121/gospodderzhka-1833154013.html
Липецкие производители масличных культур получат господдержку
Липецкие производители масличных культур получат господдержку - РИА Новости, 21.11.2022
Липецкие производители масличных культур получат господдержку
Производители масличных культур Липецкой области до конца года получат из федерального и регионального бюджетов господдержку в размере более 139 миллионов... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:28
2022-11-21T17:28
2022-11-21T17:28
липецкая область
игорь артамонов
елец
экономика
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ЛИПЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Производители масличных культур Липецкой области до конца года получат из федерального и регионального бюджетов господдержку в размере более 139 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что субсидии смогут получить в том числе и индивидуальные предприниматели. Господдержка предоставляется для увеличения объема производства масличных культур в текущем году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за последние пять лет. Это позволит аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону в части закупки районированных семян и удобрений.Артамонов отметил, что в прошлом году на стимулирование производства масличных культур липецким аграриям были направлены 30,8 миллиона рублей. Тогда в области собрали более 730 тысяч тонн рапса и сои. В этом году урожай липецких аграриев уже составил почти 770 тысяч масличных, в том числе более 400 тысяч тонн подсолнечника. Уборка сои и подсолнечника еще продолжается. Площадь под масличными культурами в нынешнем году в регионе составила более 390 тысяч гектаров.По словам губернатора, открывшийся в августе в Ельце завод по переработке масличных культур дал липецким сельхозпроизводителям новые возможности для развития этого направления."В частности, площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед ними открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221116/selkhozzakupki-1831963233.html
елец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец, Экономика
ЛИПЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Производители масличных культур Липецкой области до конца года получат из федерального и регионального бюджетов господдержку в размере более 139 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что субсидии смогут получить в том числе и индивидуальные предприниматели. Господдержка предоставляется для увеличения объема производства масличных культур в текущем году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за последние пять лет. Это позволит аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону в части закупки районированных семян и удобрений.
Артамонов отметил, что в прошлом году на стимулирование производства масличных культур липецким аграриям были направлены 30,8 миллиона рублей. Тогда в области собрали более 730 тысяч тонн рапса и сои. В этом году урожай липецких аграриев уже составил почти 770 тысяч масличных, в том числе более 400 тысяч тонн подсолнечника. Уборка сои и подсолнечника еще продолжается. Площадь под масличными культурами в нынешнем году в регионе составила более 390 тысяч гектаров.
По словам губернатора, открывшийся в августе в Ельце завод по переработке масличных культур дал липецким сельхозпроизводителям новые возможности для развития этого направления.
"В частности, площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед ними открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.