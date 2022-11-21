https://ria.ru/20221121/gospodderzhka-1833154013.html

Липецкие производители масличных культур получат господдержку

Липецкие производители масличных культур получат господдержку - РИА Новости, 21.11.2022

Липецкие производители масличных культур получат господдержку

Производители масличных культур Липецкой области до конца года получат из федерального и регионального бюджетов господдержку в размере более 139 миллионов... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:28

2022-11-21T17:28

2022-11-21T17:28

липецкая область

игорь артамонов

елец

экономика

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ЛИПЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Производители масличных культур Липецкой области до конца года получат из федерального и регионального бюджетов господдержку в размере более 139 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что субсидии смогут получить в том числе и индивидуальные предприниматели. Господдержка предоставляется для увеличения объема производства масличных культур в текущем году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за последние пять лет. Это позволит аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону в части закупки районированных семян и удобрений.Артамонов отметил, что в прошлом году на стимулирование производства масличных культур липецким аграриям были направлены 30,8 миллиона рублей. Тогда в области собрали более 730 тысяч тонн рапса и сои. В этом году урожай липецких аграриев уже составил почти 770 тысяч масличных, в том числе более 400 тысяч тонн подсолнечника. Уборка сои и подсолнечника еще продолжается. Площадь под масличными культурами в нынешнем году в регионе составила более 390 тысяч гектаров.По словам губернатора, открывшийся в августе в Ельце завод по переработке масличных культур дал липецким сельхозпроизводителям новые возможности для развития этого направления."В частности, площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед ними открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221116/selkhozzakupki-1831963233.html

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елец, экономика