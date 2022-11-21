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В Гатчине открыли памятный знак на месте захоронения жертв нацистов - РИА Новости, 21.11.2022
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В Гатчине открыли памятный знак на месте захоронения жертв нацистов
В Гатчине открыли памятный знак на месте захоронения жертв нацистов - РИА Новости, 21.11.2022
В Гатчине открыли памятный знак на месте захоронения жертв нацистов
Памятный знак на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны открыли в Ленинградской области. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:16
2022-11-21T12:16
без срока давности
общество
гатчина
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Памятный знак на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны открыли в Ленинградской области."Сегодня мы открываем памятный знак, и пусть он станет напоминанием не только о расстрелянных здесь, в Гатчине, но и о каждом замученном и пострадавшем во время геноцида в период Великой Отечественной войны", - сказала на церемонии открытия инициатор установки памятного знака депутат Госдумы Ольга Занко.Она напомнила, что в Гатчине поисковики подняли останки 132 человек, в числе которых были не только военнопленные, но и гражданские лица, женщины и дети. Также было найдено много личных вещей. Все это стало стало частью доказательной базы на "суде памяти" о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны.Памятный знак установлен в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковиками была обнаружена траншея с останками мирных граждан, расстрелянных во время немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. Открытие этого знака состоялось перед началом работы международного научно-практического форума "Без срока давности", который проходит в Гатчине.Ленинградский областной суд 10 октября признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Вооруженных силах СССР, принудительно направлено на работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь "Дулаг-154", в котором содержались мирное население и военнопленные. Ежедневно в лагере погибали порядка 150 человек, всего – около 80 тысяч человек.
https://ria.ru/20220921/natsisty-1818542767.html
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без срока давности, общество, гатчина, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945)
Без срока давности, Общество, Гатчина, Ленинградская область, Великая Отечественная война (1941-1945)
12:16 21.11.2022
 
В Гатчине открыли памятный знак на месте захоронения жертв нацистов

Памятный знак мирным жителям, расстрелянным нацистами в годы войны, открыли в Гатчине

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской областиМемориальный камень на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском парке "Сильвия"
Мемориальный камень на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском парке Сильвия - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Мемориальный камень на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском парке "Сильвия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Памятный знак на месте массового захоронения жертв нацистов в годы Великой Отечественной войны открыли в Ленинградской области.
"Сегодня мы открываем памятный знак, и пусть он станет напоминанием не только о расстрелянных здесь, в Гатчине, но и о каждом замученном и пострадавшем во время геноцида в период Великой Отечественной войны", - сказала на церемонии открытия инициатор установки памятного знака депутат Госдумы Ольга Занко.
Раскопки на территории парка Сильвия в Гатчине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 20:49
Поисковики рассказали о зверствах нацистов в Ленинградской области
Она напомнила, что в Гатчине поисковики подняли останки 132 человек, в числе которых были не только военнопленные, но и гражданские лица, женщины и дети. Также было найдено много личных вещей. Все это стало стало частью доказательной базы на "суде памяти" о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны.
Памятный знак установлен в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковиками была обнаружена траншея с останками мирных граждан, расстрелянных во время немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. Открытие этого знака состоялось перед началом работы международного научно-практического форума "Без срока давности", который проходит в Гатчине.
Ленинградский областной суд 10 октября признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Вооруженных силах СССР, принудительно направлено на работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.
На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь "Дулаг-154", в котором содержались мирное население и военнопленные. Ежедневно в лагере погибали порядка 150 человек, всего – около 80 тысяч человек.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля 2021, 10:29Ленинградская область
Рядом с памятником жертвам геноцида в Ленобласти может появиться музей
 
Без срока давностиОбществоГатчинаЛенинградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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