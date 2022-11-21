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На винном форуме обсудят развитие отрасли в условиях современных вызовов - РИА Новости, 21.11.2022
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На винном форуме обсудят развитие отрасли в условиях современных вызовов
На винном форуме обсудят развитие отрасли в условиях современных вызовов - РИА Новости, 21.11.2022
На винном форуме обсудят развитие отрасли в условиях современных вызовов
Именно на этой встрече в рамках деловой программы Первого Российского винодельческого форума будет сделана историческая попытка определить, что именно в первую... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:40
2022-11-21T13:40
пресс-релизы
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МОСКВА, 21 ноя – Фонд Росконгресс. Именно на этой встрече в рамках деловой программы Первого Российского винодельческого форума будет сделана историческая попытка определить, что именно в первую очередь необходимо для полноценного развития винодельческой отрасли, не в теории и на словах, а здесь и сейчас, в условиях всевозможных экономических и геополитических вызовов.С одной стороны, недавнее принятие Федерального закона № 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" стало мощным стимулом для ее развития. С другой, этот бурный рост породил массу насущных тем для обсуждения: доступность оборудования для виноградарства и виноделия, мониторинг и контроль качества вина сертифицированными лабораториями физико-химического и сенсорного анализа, развитие базы автохтонных сортов, освоение новых регионов виноградарства, вопросы подготовки новых кадров для отрасли. Выступающие эксперты не только подробно коснутся каждой из этих тем, но постараются сформулировать магистральные пути развития отрасли на ближайшие годы.Модератор сессии – Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".В обсуждении будут участвовать: генеральный директор АО "Мое вино" Арсен Карапетян, председатель правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России” Дмитрий Киселев, председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов, директор ФГБУН “Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН” Владимир Лиховской, руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. Сессия откроет деловую программу форума 24 ноября.Зарегистрироваться в качестве участника и представителя СМИ на безвозмездной основе можно на официальном сайте Форума: wineforum.info.Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
13:40 21.11.2022

На винном форуме обсудят развитие отрасли в условиях современных вызовов

© Depositphotos.com / Matej KastelicДокладчик на конференции
Докладчик на конференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / Matej Kastelic
Докладчик на конференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – Фонд Росконгресс. Именно на этой встрече в рамках деловой программы Первого Российского винодельческого форума будет сделана историческая попытка определить, что именно в первую очередь необходимо для полноценного развития винодельческой отрасли, не в теории и на словах, а здесь и сейчас, в условиях всевозможных экономических и геополитических вызовов.
С одной стороны, недавнее принятие Федерального закона № 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" стало мощным стимулом для ее развития. С другой, этот бурный рост породил массу насущных тем для обсуждения: доступность оборудования для виноградарства и виноделия, мониторинг и контроль качества вина сертифицированными лабораториями физико-химического и сенсорного анализа, развитие базы автохтонных сортов, освоение новых регионов виноградарства, вопросы подготовки новых кадров для отрасли. Выступающие эксперты не только подробно коснутся каждой из этих тем, но постараются сформулировать магистральные пути развития отрасли на ближайшие годы.
Модератор сессии – Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".
В обсуждении будут участвовать: генеральный директор АО "Мое вино" Арсен Карапетян, председатель правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России” Дмитрий Киселев, председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов, директор ФГБУН “Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН” Владимир Лиховской, руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. Сессия откроет деловую программу форума 24 ноября.
Зарегистрироваться в качестве участника и представителя СМИ на безвозмездной основе можно на официальном сайте Форума: wineforum.info.
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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