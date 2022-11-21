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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/donbass-1833001172.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 27 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:08
2022-11-21T11:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
горловка
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 27 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 9:10 ВСУ открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В то же самое время еще три таких снаряда украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка.С 8:50 до 9:23 обстрелу подвергался Никитовский район Горловки — по нему пришлось в общей сложности 17 152-миллиметровых снарядов. А в 9:29 ВСУ снова открыли огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР — четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221121/donbass-1832994071.html
донецк
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происшествия, донецк, макеевка, горловка, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донбасс
10:08 21.11.2022 (обновлено: 11:00 21.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 27 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 9:10 ВСУ открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В то же самое время еще три таких снаряда украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 09:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
С 8:50 до 9:23 обстрелу подвергался Никитовский район Горловки — по нему пришлось в общей сложности 17 152-миллиметровых снарядов. А в 9:29 ВСУ снова открыли огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР — четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаГорловкаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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