10:08 21.11.2022 (обновлено: 11:00 21.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 27 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 9:10 ВСУ открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В то же самое время еще три таких снаряда украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка.
С 8:50 до 9:23 обстрелу подвергался Никитовский район Горловки — по нему пришлось в общей сложности 17 152-миллиметровых снарядов. А в 9:29 ВСУ снова открыли огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР — четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.