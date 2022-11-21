https://ria.ru/20221121/dokhody-1833185298.html
Доходы бюджета Калужской области увеличатся на пять миллиардов рублей
Доходы бюджета Калужской области увеличатся на пять миллиардов рублей - РИА Новости, 21.11.2022
Доходы бюджета Калужской области увеличатся на пять миллиардов рублей
Доходы бюджета Калужской области в 2022 году увеличатся на 5 миллиардов рублей благодаря, в частности, дополнительным безвозмездным поступлениям из бюджетов... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:24
2022-11-21T19:24
2022-11-21T19:24
калужская область
экономика
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 21 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области в 2022 году увеличатся на 5 миллиардов рублей благодаря, в частности, дополнительным безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник в ходе заседания областного правительства министр финансов региона Валентина Авдеева озвучила планируемые изменения в Закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. По ее словам, изменения обусловлены прогнозируемым ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней."В целом доходы областного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на 5,148 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 1,720 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 3,428 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По данным областного правительства, в целом доходы составят 83,755 миллиарда рублей, налоговые и неналоговые – 60,623 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 23,132 миллиарда рублей.В сфере здравоохранения за счет дополнительного поступления средств из федерального бюджета предусмотрено увеличение расходов на сумму 508 миллионов рублей. Из этой суммы 485 миллионов рублей направят на оснащение Калужской областной клинической детской больницы, 23 миллиона рублей - на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, а также на закупку специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.В числе прочих изменений в бюджете, в частности, увеличение расходов на дорожную отрасль за счет средств федерального бюджета в сумме 716 миллионов рублей."В сфере культуры за счет дополнительного поступления средств из федерального бюджета, в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы, предлагается увеличение в сумме 111 миллионов рублей на реконструкцию здания Калужского областного театра юного зрителя", - информирует областное правительство.Губернатор региона Владислав Шапша подчеркнул, что общий курс бюджетной политики региона остается прежним. "Дополнительные доходы в приоритете направляются на финансирование социальных обязательств, проекты развития. При этом сохраняем сбалансированность и устойчивость бюджетной системы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221121/kaluga-1833151417.html
https://ria.ru/20221117/shveya-1832334361.html
https://ria.ru/20221118/ryba-1832555746.html
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экономика, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калужская область
Доходы бюджета Калужской области увеличатся на пять миллиардов рублей
Доходы бюджета Калужской области в 2022 году увеличатся на пять миллиардов рублей
КАЛУГА, 21 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области в 2022 году увеличатся на 5 миллиардов рублей благодаря, в частности, дополнительным безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания областного правительства министр финансов региона Валентина Авдеева озвучила планируемые изменения в Закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. По ее словам, изменения обусловлены прогнозируемым ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней.
"В целом доходы областного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на 5,148 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 1,720 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 3,428 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, в целом доходы составят 83,755 миллиарда рублей, налоговые и неналоговые – 60,623 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 23,132 миллиарда рублей.
В сфере здравоохранения за счет дополнительного поступления средств из федерального бюджета предусмотрено увеличение расходов на сумму 508 миллионов рублей. Из этой суммы 485 миллионов рублей направят на оснащение Калужской областной клинической детской больницы, 23 миллиона рублей - на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, а также на закупку специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.
В числе прочих изменений в бюджете, в частности, увеличение расходов на дорожную отрасль за счет средств федерального бюджета в сумме 716 миллионов рублей.
"В сфере культуры за счет дополнительного поступления средств из федерального бюджета, в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы, предлагается увеличение в сумме 111 миллионов рублей на реконструкцию здания Калужского областного театра юного зрителя", - информирует областное правительство.
Губернатор региона Владислав Шапша
подчеркнул, что общий курс бюджетной политики региона остается прежним. "Дополнительные доходы в приоритете направляются на финансирование социальных обязательств, проекты развития. При этом сохраняем сбалансированность и устойчивость бюджетной системы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.