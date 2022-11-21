https://ria.ru/20221121/detsady-1833163319.html

На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады

На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады - РИА Новости, 21.11.2022

На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады

Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:55

2022-11-21T17:55

2022-11-21T17:55

специальная военная операция на украине

общество

олег кувшинников

владимир путин

россия

вологодская область

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба губернатора.Отмечается, что затраты органов местного самоуправления компенсируют из областного бюджета.Начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов в свою очередь сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о семье и ее потребностях, указаны меры поддержки, которые могут быть оказаны. Социальный паспорт позволяет определять направление взаимодействия с различными организациями, волонтерскими центрами и выстраивать обратную связь.Кувшинников также поблагодарил руководителей и жителей городских и муниципальных округов, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации. В частности, гуманитарные грузы формируют из продуктов питания, бутилированной воды, медикаментов, одежды, обуви, средств личной гигиены, амуниции и снаряжения по запросам командующих подразделениями.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.

https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822901154.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, олег кувшинников, владимир путин, россия, вологодская область