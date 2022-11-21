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На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/detsady-1833163319.html
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады - РИА Новости, 21.11.2022
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады
Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:55
2022-11-21T17:55
специальная военная операция на украине
общество
олег кувшинников
владимир путин
россия
вологодская область
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба губернатора.Отмечается, что затраты органов местного самоуправления компенсируют из областного бюджета.Начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов в свою очередь сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о семье и ее потребностях, указаны меры поддержки, которые могут быть оказаны. Социальный паспорт позволяет определять направление взаимодействия с различными организациями, волонтерскими центрами и выстраивать обратную связь.Кувшинников также поблагодарил руководителей и жителей городских и муниципальных округов, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации. В частности, гуманитарные грузы формируют из продуктов питания, бутилированной воды, медикаментов, одежды, обуви, средств личной гигиены, амуниции и снаряжения по запросам командующих подразделениями.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
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общество, олег кувшинников, владимир путин, россия, вологодская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Олег Кувшинников, Владимир Путин, Россия, Вологодская область
17:55 21.11.2022
 
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады

Власти Вологодской области освободят семьи участников спецоперации от платы за детсады

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкДети в саду
Дети в саду - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Дети в саду. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба губернатора.
"Решение освободить от родительской платы за детский сад семьи вологжан – участников специальной военной операции принял губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании с членами областного правительства сегодня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что затраты органов местного самоуправления компенсируют из областного бюджета.
Начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов в свою очередь сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о семье и ее потребностях, указаны меры поддержки, которые могут быть оказаны. Социальный паспорт позволяет определять направление взаимодействия с различными организациями, волонтерскими центрами и выстраивать обратную связь.
Кувшинников также поблагодарил руководителей и жителей городских и муниципальных округов, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации. В частности, гуманитарные грузы формируют из продуктов питания, бутилированной воды, медикаментов, одежды, обуви, средств личной гигиены, амуниции и снаряжения по запросам командующих подразделениями.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОлег КувшинниковВладимир ПутинРоссияВологодская область
 
 
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