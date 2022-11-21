https://ria.ru/20221121/detsady-1833163319.html
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады - РИА Новости, 21.11.2022
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады
Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:55
2022-11-21T17:55
2022-11-21T17:55
специальная военная операция на украине
общество
олег кувшинников
владимир путин
россия
вологодская область
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба губернатора.Отмечается, что затраты органов местного самоуправления компенсируют из областного бюджета.Начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов в свою очередь сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о семье и ее потребностях, указаны меры поддержки, которые могут быть оказаны. Социальный паспорт позволяет определять направление взаимодействия с различными организациями, волонтерскими центрами и выстраивать обратную связь.Кувшинников также поблагодарил руководителей и жителей городских и муниципальных округов, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации. В частности, гуманитарные грузы формируют из продуктов питания, бутилированной воды, медикаментов, одежды, обуви, средств личной гигиены, амуниции и снаряжения по запросам командующих подразделениями.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822901154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег кувшинников, владимир путин, россия, вологодская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Олег Кувшинников, Владимир Путин, Россия, Вологодская область
На Вологодчине семьи участников спецоперации не будут платить за детсады
Власти Вологодской области освободят семьи участников спецоперации от платы за детсады
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости.
Дети участников спецоперации из Вологодской области будут посещать детсады бесплатно, сообщила пресс-служба
губернатора.
"Решение освободить от родительской платы за детский сад семьи вологжан – участников специальной военной операции принял губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании с членами областного правительства сегодня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что затраты органов местного самоуправления компенсируют из областного бюджета.
Начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов в свою очередь сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о семье и ее потребностях, указаны меры поддержки, которые могут быть оказаны. Социальный паспорт позволяет определять направление взаимодействия с различными организациями, волонтерскими центрами и выстраивать обратную связь.
Кувшинников также поблагодарил руководителей и жителей городских и муниципальных округов, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации. В частности, гуманитарные грузы формируют из продуктов питания, бутилированной воды, медикаментов, одежды, обуви, средств личной гигиены, амуниции и снаряжения по запросам командующих подразделениями.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.