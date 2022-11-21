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Губернатор Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2022
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Удмуртская Республика
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Губернатор Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию
Губернатор Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2022
Губернатор Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию
Глава Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию, где 15 предприятий региона продемонстрируют свои возможности, сообщили в пресс-службе руководителя... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:52
2022-11-21T11:52
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
александр бречалов
александр лукашенко
белоруссия
минск
снг
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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию, где 15 предприятий региона продемонстрируют свои возможности, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Делегация от Удмуртской Республики находится с бизнес-миссией в Республике Беларусь. Ее возглавляет глава региона Александр Бречалов. Рабочие мероприятия пройдут с 21 по 23 ноября", - сообщает пресс-служба, отметив, что в составе делегации – представители правительства Удмуртии, корпорации развития региона, малого, среднего и крупного бизнеса, высших учебных заведений республики."В рамках бизнес-миссии запланирована встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, членами белорусского правительства, посещение крупнейших предприятий Беларуси – "Амкодор" и "Минский тракторный завод", подписание ряда соглашений о сотрудничестве на ближайшие годы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках бизнес-миссии в Минске пройдет форум "Дни Удмуртской Республики в Республике Беларусь", где помимо деловой части предусмотрена выставка удмуртских производителей – это электротехническая продукция для авиации, огнезащитные материалы, лакокрасочные изделия, бытовая химия, молочная продукция, рапсовое масло и другое. Всего – продукция от 13 компаний.В пресс-службе информируют, что запланирована насыщенная программа для бизнеса. От Удмуртии в Белоруссию отправятся 15 предприятий: Сарапульский электрогенераторный завод, Ижевский радиозавод-Локомотив, "Концерн Калашников", "Воткинская промышленная компания", "Глазовский комбикормовый завод" и другие."Одна из первоочередных задач бизнес-миссии - продемонстрировать коллегам из Беларуси возможности предприятий Удмуртии. Продукция наших компаний полностью соответствует критериям белорусского рынка, отражает потребности потребителей. Часть компаний уже имеют опыт экспорта в эту страну", - приводятся слова Александра Бречалова.По его данным, Сарапульский электрогенераторный на прошлой неделе отгрузил первую партию тяжелых тяговых двигателей ДАТ-72Б для низкопольных трамваев белорусского предприятия BKM Holding - крупнейшего производителя наземного электротранспорта в СНГ. "Всего до конца года отгрузят 44 штуки. Двигатели СЭГЗ сконструировал специально для этого предприятия. Кстати, эта поставка - результат переговоров бизнес-миссии в Беларусь, которая состоялась в 2020 году", - заявил Бречалов.
https://ria.ru/20221116/zavody-1832074951.html
https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html
https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html
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удмуртская республика (удмуртия), экономика, александр бречалов, александр лукашенко, белоруссия, минск, снг
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Экономика, Александр Бречалов, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, СНГ
11:52 21.11.2022
 
Губернатор Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию

Губернатор Удмуртии Бречалов возглавил бизнес-миссию 15 предприятий региона в Белоруссию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию, где 15 предприятий региона продемонстрируют свои возможности, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Делегация от Удмуртской Республики находится с бизнес-миссией в Республике Беларусь. Ее возглавляет глава региона Александр Бречалов. Рабочие мероприятия пройдут с 21 по 23 ноября", - сообщает пресс-служба, отметив, что в составе делегации – представители правительства Удмуртии, корпорации развития региона, малого, среднего и крупного бизнеса, высших учебных заведений республики.
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Заводы ОПК Удмуртии с сентября наняли 2,4 тысячи сотрудников
"В рамках бизнес-миссии запланирована встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, членами белорусского правительства, посещение крупнейших предприятий Беларуси – "Амкодор" и "Минский тракторный завод", подписание ряда соглашений о сотрудничестве на ближайшие годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках бизнес-миссии в Минске пройдет форум "Дни Удмуртской Республики в Республике Беларусь", где помимо деловой части предусмотрена выставка удмуртских производителей – это электротехническая продукция для авиации, огнезащитные материалы, лакокрасочные изделия, бытовая химия, молочная продукция, рапсовое масло и другое. Всего – продукция от 13 компаний.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 21:16Удмуртская Республика
Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии
В пресс-службе информируют, что запланирована насыщенная программа для бизнеса. От Удмуртии в Белоруссию отправятся 15 предприятий: Сарапульский электрогенераторный завод, Ижевский радиозавод-Локомотив, "Концерн Калашников", "Воткинская промышленная компания", "Глазовский комбикормовый завод" и другие.
"Одна из первоочередных задач бизнес-миссии - продемонстрировать коллегам из Беларуси возможности предприятий Удмуртии. Продукция наших компаний полностью соответствует критериям белорусского рынка, отражает потребности потребителей. Часть компаний уже имеют опыт экспорта в эту страну", - приводятся слова Александра Бречалова.
По его данным, Сарапульский электрогенераторный на прошлой неделе отгрузил первую партию тяжелых тяговых двигателей ДАТ-72Б для низкопольных трамваев белорусского предприятия BKM Holding - крупнейшего производителя наземного электротранспорта в СНГ. "Всего до конца года отгрузят 44 штуки. Двигатели СЭГЗ сконструировал специально для этого предприятия. Кстати, эта поставка - результат переговоров бизнес-миссии в Беларусь, которая состоялась в 2020 году", - заявил Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ЭкономикаАлександр БречаловАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинскСНГ
 
 
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