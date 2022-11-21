Губернатор Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию
Губернатор Удмуртии Бречалов возглавил бизнес-миссию 15 предприятий региона в Белоруссию
Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии возглавил бизнес-миссию в Белоруссию, где 15 предприятий региона продемонстрируют свои возможности, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Делегация от Удмуртской Республики находится с бизнес-миссией в Республике Беларусь. Ее возглавляет глава региона Александр Бречалов. Рабочие мероприятия пройдут с 21 по 23 ноября", - сообщает пресс-служба, отметив, что в составе делегации – представители правительства Удмуртии, корпорации развития региона, малого, среднего и крупного бизнеса, высших учебных заведений республики.
"В рамках бизнес-миссии запланирована встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, членами белорусского правительства, посещение крупнейших предприятий Беларуси – "Амкодор" и "Минский тракторный завод", подписание ряда соглашений о сотрудничестве на ближайшие годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках бизнес-миссии в Минске пройдет форум "Дни Удмуртской Республики в Республике Беларусь", где помимо деловой части предусмотрена выставка удмуртских производителей – это электротехническая продукция для авиации, огнезащитные материалы, лакокрасочные изделия, бытовая химия, молочная продукция, рапсовое масло и другое. Всего – продукция от 13 компаний.
В пресс-службе информируют, что запланирована насыщенная программа для бизнеса. От Удмуртии в Белоруссию отправятся 15 предприятий: Сарапульский электрогенераторный завод, Ижевский радиозавод-Локомотив, "Концерн Калашников", "Воткинская промышленная компания", "Глазовский комбикормовый завод" и другие.
"Одна из первоочередных задач бизнес-миссии - продемонстрировать коллегам из Беларуси возможности предприятий Удмуртии. Продукция наших компаний полностью соответствует критериям белорусского рынка, отражает потребности потребителей. Часть компаний уже имеют опыт экспорта в эту страну", - приводятся слова Александра Бречалова.
По его данным, Сарапульский электрогенераторный на прошлой неделе отгрузил первую партию тяжелых тяговых двигателей ДАТ-72Б для низкопольных трамваев белорусского предприятия BKM Holding - крупнейшего производителя наземного электротранспорта в СНГ. "Всего до конца года отгрузят 44 штуки. Двигатели СЭГЗ сконструировал специально для этого предприятия. Кстати, эта поставка - результат переговоров бизнес-миссии в Беларусь, которая состоялась в 2020 году", - заявил Бречалов.