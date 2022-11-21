Рейтинг@Mail.ru
В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/bezhentsy-1833209258.html
В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев
В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев - РИА Новости, 21.11.2022
В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев
Благотворительные организации Парижа обратились к властям с призывом предоставить пустующие койки в центре для приема украинских беженцев бездомным из других... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:02
2022-11-21T21:12
в мире
париж
украина
иль-де-франс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833207834_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b7bc3a0b970e64ffacfd1048f8ee79cc.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Благотворительные организации Парижа обратились к властям с призывом предоставить пустующие койки в центре для приема украинских беженцев бездомным из других стран, передает агентство Франс Пресс.С конца августа беженцы с Украины размещаются в выставочном центре Paris Event Center на северо-востоке французской столицы."Мы узнали, что… каждый вечер десятки кроватей, по крайней мере 120, остаются незанятыми… Мы просим вас предоставлять эти свободные места изгнанникам других национальностей в качестве временного убежища", - говорится в письме, адресатами которого значатся префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом и глава кризисной группы по приему украинских беженцев Жозеф Зиме. Послание подписали организации Médecins du monde, Secours catholique, Utopia 56, а также глава парижской коллегии адвокатов Жюли Кутюрье.Как отмечают авторы письма, в Париже каждую ночь под открытым небом вынуждены ночевать от 50 до 200 человек, бежавших от войны, преследований или крайней нищеты из Афганистана и стран Африки. Они указывают, что "изъятие коек" из украинского фонда в пользу самых уязвимых слоев населения позволит некоторым женщинам и детям не проводить ночи под мостами Парижа в условиях наступающей зимы.Призывы предоставить доступ в "украинские центры" другим бездомным мигрантам начали звучать еще летом. В июле активисты проводили манифестации перед площадкой выставочного центра Paris Expo Porte de Versailles, который в то время служил убежищем для украинских беженцев.
https://ria.ru/20221031/bolgariya-1828100101.html
https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html
париж
украина
иль-де-франс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833207834_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_01909b427eed73fd38b1a4d99bb292c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, украина, иль-де-франс
В мире, Париж, Украина, Иль-де-Франс
21:02 21.11.2022 (обновлено: 21:12 21.11.2022)
 
В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев

В Париже центр для беженцев с Украины просят поделиться койками с бездомными мигрантами

© AFP 2022 / Thomas CoexУкраинские беженцы в Париже, Франция
Украинские беженцы в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / Thomas Coex
Украинские беженцы в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Благотворительные организации Парижа обратились к властям с призывом предоставить пустующие койки в центре для приема украинских беженцев бездомным из других стран, передает агентство Франс Пресс.
С конца августа беженцы с Украины размещаются в выставочном центре Paris Event Center на северо-востоке французской столицы.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:02
В Болгарии украинские беженцы будут протестовать против выселения из отелей
"Мы узнали, что… каждый вечер десятки кроватей, по крайней мере 120, остаются незанятыми… Мы просим вас предоставлять эти свободные места изгнанникам других национальностей в качестве временного убежища", - говорится в письме, адресатами которого значатся префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом и глава кризисной группы по приему украинских беженцев Жозеф Зиме. Послание подписали организации Médecins du monde, Secours catholique, Utopia 56, а также глава парижской коллегии адвокатов Жюли Кутюрье.
Как отмечают авторы письма, в Париже каждую ночь под открытым небом вынуждены ночевать от 50 до 200 человек, бежавших от войны, преследований или крайней нищеты из Афганистана и стран Африки. Они указывают, что "изъятие коек" из украинского фонда в пользу самых уязвимых слоев населения позволит некоторым женщинам и детям не проводить ночи под мостами Парижа в условиях наступающей зимы.
Призывы предоставить доступ в "украинские центры" другим бездомным мигрантам начали звучать еще летом. В июле активисты проводили манифестации перед площадкой выставочного центра Paris Expo Porte de Versailles, который в то время служил убежищем для украинских беженцев.
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 17:21
В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм"
 
В миреПарижУкраинаИль-де-Франс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала