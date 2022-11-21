https://ria.ru/20221121/bezhentsy-1833209258.html

В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев

В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев - РИА Новости, 21.11.2022

В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев

Благотворительные организации Парижа обратились к властям с призывом предоставить пустующие койки в центре для приема украинских беженцев бездомным из других... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:02

2022-11-21T21:02

2022-11-21T21:12

в мире

париж

украина

иль-де-франс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833207834_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b7bc3a0b970e64ffacfd1048f8ee79cc.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Благотворительные организации Парижа обратились к властям с призывом предоставить пустующие койки в центре для приема украинских беженцев бездомным из других стран, передает агентство Франс Пресс.С конца августа беженцы с Украины размещаются в выставочном центре Paris Event Center на северо-востоке французской столицы."Мы узнали, что… каждый вечер десятки кроватей, по крайней мере 120, остаются незанятыми… Мы просим вас предоставлять эти свободные места изгнанникам других национальностей в качестве временного убежища", - говорится в письме, адресатами которого значатся префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом и глава кризисной группы по приему украинских беженцев Жозеф Зиме. Послание подписали организации Médecins du monde, Secours catholique, Utopia 56, а также глава парижской коллегии адвокатов Жюли Кутюрье.Как отмечают авторы письма, в Париже каждую ночь под открытым небом вынуждены ночевать от 50 до 200 человек, бежавших от войны, преследований или крайней нищеты из Афганистана и стран Африки. Они указывают, что "изъятие коек" из украинского фонда в пользу самых уязвимых слоев населения позволит некоторым женщинам и детям не проводить ночи под мостами Парижа в условиях наступающей зимы.Призывы предоставить доступ в "украинские центры" другим бездомным мигрантам начали звучать еще летом. В июле активисты проводили манифестации перед площадкой выставочного центра Paris Expo Porte de Versailles, который в то время служил убежищем для украинских беженцев.

https://ria.ru/20221031/bolgariya-1828100101.html

https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html

париж

украина

иль-де-франс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, украина, иль-де-франс