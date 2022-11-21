21:02 21.11.2022 (обновлено: 21:12 21.11.2022)
В Париже попросили изъять лишние койки у центра для украинских беженцев
В Париже центр для беженцев с Украины просят поделиться койками с бездомными мигрантами
Украинские беженцы в Париже, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Благотворительные организации Парижа обратились к властям с призывом предоставить пустующие койки в центре для приема украинских беженцев бездомным из других стран, передает агентство Франс Пресс.
С конца августа беженцы с Украины размещаются в выставочном центре Paris Event Center на северо-востоке французской столицы.
"Мы узнали, что… каждый вечер десятки кроватей, по крайней мере 120, остаются незанятыми… Мы просим вас предоставлять эти свободные места изгнанникам других национальностей в качестве временного убежища", - говорится в письме, адресатами которого значатся префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом и глава кризисной группы по приему украинских беженцев Жозеф Зиме. Послание подписали организации Médecins du monde, Secours catholique, Utopia 56, а также глава парижской коллегии адвокатов Жюли Кутюрье.
Как отмечают авторы письма, в Париже каждую ночь под открытым небом вынуждены ночевать от 50 до 200 человек, бежавших от войны, преследований или крайней нищеты из Афганистана и стран Африки. Они указывают, что "изъятие коек" из украинского фонда в пользу самых уязвимых слоев населения позволит некоторым женщинам и детям не проводить ночи под мостами Парижа в условиях наступающей зимы.
Призывы предоставить доступ в "украинские центры" другим бездомным мигрантам начали звучать еще летом. В июле активисты проводили манифестации перед площадкой выставочного центра Paris Expo Porte de Versailles, который в то время служил убежищем для украинских беженцев.