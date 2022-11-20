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Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов - РИА Новости, 23.11.2022
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Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов
Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов - РИА Новости, 23.11.2022
Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов
Мосприрода начнет подкармливать птиц и животных, обитающих в столице, с наступлением критически низких температур, сотрудники уже подготовили корм и кормушки,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-20T10:00
2022-11-23T16:37
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дикие животные
мосприрода
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосприрода начнет подкармливать птиц и животных, обитающих в столице, с наступлением критически низких температур, сотрудники уже подготовили корм и кормушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."В рамках экологической акции "Листопад добрых дел" волонтеры и сотрудники ГПБУ "Мосприрода" уже подготовили кормушки и корм для животных", - рассказали в пресс-службе.Также там подчеркнули, что подкормку животных в зимнее время специалисты начинают при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия."Развесили искусственные домики для летучих мышей, скворечники и синичники, которые станут отличным кровом для воробьев и синиц в холодное время. Птицам будет где переночевать и согреться в морозы. Появились на природных территориях и крупные дуплянки, в которых зимой греются белки. Сама подкормка вот-вот начнется: при отрицательной температуре и устоявшемся снежном покрове", - рассказали в пресс-службе.В департаменте подчеркнули, что обход всех подведомственных Мосприроде природных территорий ведется в ежедневном режиме независимо от погоды.Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе установилась метеорологическая зима. Температура воздуха в Москве опустилась до отрицательных значений.
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москва, дикие животные, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Дикие животные, Мосприрода
10:00 20.11.2022 (обновлено: 16:37 23.11.2022)
 

Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧерный дятел в Тимирязевском парке в Москве
Черный дятел в Тимирязевском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Черный дятел в Тимирязевском парке в Москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосприрода начнет подкармливать птиц и животных, обитающих в столице, с наступлением критически низких температур, сотрудники уже подготовили корм и кормушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В рамках экологической акции "Листопад добрых дел" волонтеры и сотрудники ГПБУ "Мосприрода" уже подготовили кормушки и корм для животных", - рассказали в пресс-службе.
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Также там подчеркнули, что подкормку животных в зимнее время специалисты начинают при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия.
"Развесили искусственные домики для летучих мышей, скворечники и синичники, которые станут отличным кровом для воробьев и синиц в холодное время. Птицам будет где переночевать и согреться в морозы. Появились на природных территориях и крупные дуплянки, в которых зимой греются белки. Сама подкормка вот-вот начнется: при отрицательной температуре и устоявшемся снежном покрове", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что обход всех подведомственных Мосприроде природных территорий ведется в ежедневном режиме независимо от погоды.
Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе установилась метеорологическая зима. Температура воздуха в Москве опустилась до отрицательных значений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДикие животныеМосприрода
 
 
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