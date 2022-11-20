https://ria.ru/20221120/zhivotnye-1833714348.html

Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов

Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов - РИА Новости, 23.11.2022

Мосприрода начнет подкармливать животных с наступлением сильных морозов

Мосприрода начнет подкармливать птиц и животных, обитающих в столице, с наступлением критически низких температур, сотрудники уже подготовили корм и кормушки,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-20T10:00

2022-11-20T10:00

2022-11-23T16:37

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мосприрода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосприрода начнет подкармливать птиц и животных, обитающих в столице, с наступлением критически низких температур, сотрудники уже подготовили корм и кормушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."В рамках экологической акции "Листопад добрых дел" волонтеры и сотрудники ГПБУ "Мосприрода" уже подготовили кормушки и корм для животных", - рассказали в пресс-службе.Также там подчеркнули, что подкормку животных в зимнее время специалисты начинают при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия."Развесили искусственные домики для летучих мышей, скворечники и синичники, которые станут отличным кровом для воробьев и синиц в холодное время. Птицам будет где переночевать и согреться в морозы. Появились на природных территориях и крупные дуплянки, в которых зимой греются белки. Сама подкормка вот-вот начнется: при отрицательной температуре и устоявшемся снежном покрове", - рассказали в пресс-службе.В департаменте подчеркнули, что обход всех подведомственных Мосприроде природных территорий ведется в ежедневном режиме независимо от погоды.Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе установилась метеорологическая зима. Температура воздуха в Москве опустилась до отрицательных значений.

https://realty.ria.ru/20221116/zima-1831296871.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дикие животные, мосприрода