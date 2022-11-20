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"Не сделаешь этого — жди лиха". Какая русская традиция незаслуженно забыта

"Не сделаешь этого — жди лиха". Какая русская традиция незаслуженно забыта - РИА Новости, 20.11.2022

"Не сделаешь этого — жди лиха". Какая русская традиция незаслуженно забыта

Православные вечером в воскресенье начинают отмечать память архангела Михаила и прочих сил бесплотных. Второе название праздника, который в календаре приходится РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T08:00

2022-11-20T08:00

2022-11-20T08:11

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Православные вечером в воскресенье начинают отмечать память архангела Михаила и прочих сил бесплотных. Второе название праздника, который в календаре приходится на 21 ноября, — Михайлов день. В нем удивительно переплелись церковные и народные традиции.Дежурный по небесамСогласно христианскому учению, помимо видимого всем мира, есть еще и невидимый. Его населяют ангелы (в переводе с греческого — "вестники") — посланники божии. И демоны — в русской традиции бесы.Главные же — архангелы, которых в Церкви именуют "высшими чинами". Самый известный — как раз Михаил. О том, как он удостоился столь высокого звания, рассказывает предание.В начале времен Бог сотворил множество ангелов и установил между ними иерархию. Предводительствовал Денница — самый сильный, умный и красивый. Но он возгордился своим положением, перестал выполнять повеления и начал подстрекать остальных к бунту против Творца.Тогда один из ангелов, верных Создателю, громко возгласил: "Кто как Бог?" (по-еврейски "Ми ка Эль?") — и повел за собой остальных, низверг Денницу с небес. С тех пор того называют дьяволом или сатаной. А Михаил стал главнокомандующим святого воинства. По-гречески — архистратиг.Поэтому на иконах его чаще всего изображают либо с копьем, либо с огненным мечом в руке. Но есть и другой вариант: в средневековой живописи нередко можно встретить Михаила, держащего чаши с весами.Этот образ основан на многочисленных раннехристианских апокрифах. В них он предстает не только как победитель лукавого, но и как судья на Страшном суде.Также в церковном предании сохранились свидетельства помощи Михаила простым людям. Самое известное событие произошло в городе Колоссы во Фригии (историческая область на западе Малой Азии). Некогда местный житель воздвиг там храм архистратигу — в благодарность за исцеление дочери в водах источника.В святилище более 60 лет служил пономарем подвижник Архипп Херотопский, обративший в христианство немало язычников. Однако идолопоклонники, питая злобу к святому, решили уничтожить церковь. Соединили две горные реки и направили русло в сторону здания. Архипп начал усиленно молиться Михаилу.И тот появился. Ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда и устремились воды, оставив все невредимым. Город с тех пор стал называться Хоны, что значит отверстие.Приписывали лишнееПопулярность архистратига в христианских общинах была столь велика, что праздник в его честь установили довольно быстро — в начале IV века.Торжество определили на восьмой день по юлианскому календарю девятого месяца. (В григорианском летоисчислении, по которому живет светский мир, дата сдвигается на 13 дней — на 21 ноября). Многие верующие задаются вопросом: "Почему именно так?"."Это неслучайно. В древности новый год начинался в марте, поэтому ноябрь был девятым по счету. А каждый месяц соответствовал одному ангельскому чину. Всего их девять: серафимы, херувимы и так далее", — говорит настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.А восьмое число месяца, продолжает он, символизирует Собор всех Сил Небесных, который должен состояться в восьмой день Страшного суда.Полюбился праздник и на Руси, где получил второе название — "Всеобщий день ангела". "Поскольку архангел Михаил — предводитель всех бесплотных Небесных сил, то со временем стали отмечать и их память", — объясняет священник.В народе же торжество именовали попросту — Михайлов день. Переиначили простые люди и церковное предание."Когда Господь воспылал гневом на сатану и его присных, то повелел Михаилу-архангелу свергнуть их с небес в преисподняя земли, что и было исполнено в точности. И попало то воинство на землю в разные места, и пошли с той поры на земле водяные, лешие и домовые", — приводит один из вариантов сказания русский фольклорист Аполлон Коринфский.И добавляет: среди крестьянства архистратиг считался не менее грозным врагом всякой нечисти, чем Илья-пророк. "Грозному победителю дьявола" народное воображение нередко приписывало даже участие в сотворении мира.На широкую ногуКроме того, Михайлов день совпадал по времени с окончанием сельскохозяйственных работ."Пора эта всегда было особенно веселой, ведь все летние дела завершены. В деревнях устраивали широкие застолья, которые иногда длились неделю. Пекли пироги с медом, варили особое михайловское пиво. Даже поговорка была: "Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито", — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова.В некоторых регионах, уточняет эксперт, с языческих времен сохранилась традиция "задабривать Дворового" на праздник. В славянской мифологии его считали младшим братом Домового.Рано утром хозяйки выносили к дверям хлева или гумна большую чашу с пивным суслом, ставили ее у порога и приговаривали: "Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!"Более смекалистые на всякий случай проводили во дворе дегтярную полосу — чтобы дух не покинул свое обиталище. Люди верили: если Дворового до Михайлова дня не ублажить, то он непременно уйдет, и в доме поселится лихо.Чтобы оградить жилище от бед, в некоторых регионах прибегали и к другому, более кровавому обряду. Он назывался "курьи именины". Совершали его обыкновенно на гумне или в овине, чтобы у нечисти не было возможности проникнуть в дом.Большак — старший в доме — выбирал самого худого и старого петуха. От него "ни утехи курам, ни корысти хозяйству". А потом отрубал ему голову заржавелым зазубрившимся топором и бросал в сторону. Дети, подкидывая ее, припевали: "Чур тебе, лихой! Ты по гумнам не ходи, в огороде не сиди, ко двору не подходи"."Михайлов день был также временем, когда девушки старались поскорее выйти замуж. Ведь через неделю начинался Рождественский пост — время, когда церковь не венчает", — говорит Екатерина Дорохова.Мечтавшие о свадьбе шли в праздник на службу в храм и покупали две свечи. Зажигали дома и трижды произносили: "Архангел Михаил, пошли мне жениха достойного, доброго, благопристойного". Потом тушили, скручивали вместе и клали под подушку. Считалось, что сон в эту ночь будет вещим и явит суженого.

https://ria.ru/20221014/pokrov-1823819162.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение