08:00 20.11.2022 (обновлено: 08:11 20.11.2022)
"Не сделаешь этого — жди лиха". Какая русская традиция незаслуженно забыта
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Православные вечером в воскресенье начинают отмечать память архангела Михаила и прочих сил бесплотных. Второе название праздника, который в календаре приходится на 21 ноября, — Михайлов день. В нем удивительно переплелись церковные и народные традиции.
Дежурный по небесам
Согласно христианскому учению, помимо видимого всем мира, есть еще и невидимый. Его населяют ангелы (в переводе с греческого — "вестники") — посланники божии. И демоны — в русской традиции бесы.
Главные же — архангелы, которых в Церкви именуют "высшими чинами". Самый известный — как раз Михаил. О том, как он удостоился столь высокого звания, рассказывает предание.
В начале времен Бог сотворил множество ангелов и установил между ними иерархию. Предводительствовал Денница — самый сильный, умный и красивый. Но он возгордился своим положением, перестал выполнять повеления и начал подстрекать остальных к бунту против Творца.
Тогда один из ангелов, верных Создателю, громко возгласил: "Кто как Бог?" (по-еврейски "Ми ка Эль?") — и повел за собой остальных, низверг Денницу с небес. С тех пор того называют дьяволом или сатаной. А Михаил стал главнокомандующим святого воинства. По-гречески — архистратиг.
Поэтому на иконах его чаще всего изображают либо с копьем, либо с огненным мечом в руке. Но есть и другой вариант: в средневековой живописи нередко можно встретить Михаила, держащего чаши с весами.
Этот образ основан на многочисленных раннехристианских апокрифах. В них он предстает не только как победитель лукавого, но и как судья на Страшном суде.
Также в церковном предании сохранились свидетельства помощи Михаила простым людям. Самое известное событие произошло в городе Колоссы во Фригии (историческая область на западе Малой Азии). Некогда местный житель воздвиг там храм архистратигу — в благодарность за исцеление дочери в водах источника.
© Public domainКартина Рогира ван дер Вейдена "Архангел Михаил с весами"
© Public domain
Картина Рогира ван дер Вейдена "Архангел Михаил с весами"
В святилище более 60 лет служил пономарем подвижник Архипп Херотопский, обративший в христианство немало язычников. Однако идолопоклонники, питая злобу к святому, решили уничтожить церковь. Соединили две горные реки и направили русло в сторону здания. Архипп начал усиленно молиться Михаилу.
И тот появился. Ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда и устремились воды, оставив все невредимым. Город с тех пор стал называться Хоны, что значит отверстие.
Приписывали лишнее
Популярность архистратига в христианских общинах была столь велика, что праздник в его честь установили довольно быстро — в начале IV века.
Торжество определили на восьмой день по юлианскому календарю девятого месяца. (В григорианском летоисчислении, по которому живет светский мир, дата сдвигается на 13 дней — на 21 ноября). Многие верующие задаются вопросом: "Почему именно так?".
"Это неслучайно. В древности новый год начинался в марте, поэтому ноябрь был девятым по счету. А каждый месяц соответствовал одному ангельскому чину. Всего их девять: серафимы, херувимы и так далее", — говорит настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.
А восьмое число месяца, продолжает он, символизирует Собор всех Сил Небесных, который должен состояться в восьмой день Страшного суда.
Полюбился праздник и на Руси, где получил второе название — "Всеобщий день ангела". "Поскольку архангел Михаил — предводитель всех бесплотных Небесных сил, то со временем стали отмечать и их память", — объясняет священник.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИкона "Архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.) представлена на выставке "Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков"
Икона "Архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.) представлена на выставке "Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков"
В народе же торжество именовали попросту — Михайлов день. Переиначили простые люди и церковное предание.
"Когда Господь воспылал гневом на сатану и его присных, то повелел Михаилу-архангелу свергнуть их с небес в преисподняя земли, что и было исполнено в точности. И попало то воинство на землю в разные места, и пошли с той поры на земле водяные, лешие и домовые", — приводит один из вариантов сказания русский фольклорист Аполлон Коринфский.
И добавляет: среди крестьянства архистратиг считался не менее грозным врагом всякой нечисти, чем Илья-пророк. "Грозному победителю дьявола" народное воображение нередко приписывало даже участие в сотворении мира.
На широкую ногу
Кроме того, Михайлов день совпадал по времени с окончанием сельскохозяйственных работ.
"Пора эта всегда было особенно веселой, ведь все летние дела завершены. В деревнях устраивали широкие застолья, которые иногда длились неделю. Пекли пироги с медом, варили особое михайловское пиво. Даже поговорка была: "Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито", — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова.
В некоторых регионах, уточняет эксперт, с языческих времен сохранилась традиция "задабривать Дворового" на праздник. В славянской мифологии его считали младшим братом Домового.
Рано утром хозяйки выносили к дверям хлева или гумна большую чашу с пивным суслом, ставили ее у порога и приговаривали: "Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!"
Более смекалистые на всякий случай проводили во дворе дегтярную полосу — чтобы дух не покинул свое обиталище. Люди верили: если Дворового до Михайлова дня не ублажить, то он непременно уйдет, и в доме поселится лихо.
© Public domainПразднование Михайлова дня. Гравюра. 1839 год
© Public domain
Празднование Михайлова дня. Гравюра. 1839 год
Чтобы оградить жилище от бед, в некоторых регионах прибегали и к другому, более кровавому обряду. Он назывался "курьи именины". Совершали его обыкновенно на гумне или в овине, чтобы у нечисти не было возможности проникнуть в дом.
Большак — старший в доме — выбирал самого худого и старого петуха. От него "ни утехи курам, ни корысти хозяйству". А потом отрубал ему голову заржавелым зазубрившимся топором и бросал в сторону. Дети, подкидывая ее, припевали: "Чур тебе, лихой! Ты по гумнам не ходи, в огороде не сиди, ко двору не подходи".
"Михайлов день был также временем, когда девушки старались поскорее выйти замуж. Ведь через неделю начинался Рождественский пост — время, когда церковь не венчает", — говорит Екатерина Дорохова.
Мечтавшие о свадьбе шли в праздник на службу в храм и покупали две свечи. Зажигали дома и трижды произносили: "Архангел Михаил, пошли мне жениха достойного, доброго, благопристойного". Потом тушили, скручивали вместе и клали под подушку. Считалось, что сон в эту ночь будет вещим и явит суженого.
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