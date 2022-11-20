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В провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев
В провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев - РИА Новости, 20.11.2022
В провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев
Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии оборудовали склады с оружием на гуманитарных объектах в лагерях беженцев в провинции Идлиб и препятствуют... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:19
2022-11-20T22:19
2022-11-20T22:19
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии оборудовали склады с оружием на гуманитарных объектах в лагерях беженцев в провинции Идлиб и препятствуют доступу международных организаций, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступают сведения о продолжающемся ухудшении гуманитарной ситуации в лагерях беженцев "Харим" и "Салькин" в провинции Идлиб. По имеющейся информации, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* оборудовали склады с оружием и боеприпасами на гуманитарных объектах в указанных лагерях", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что террористы препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций."Действия боевиков создают непосредственную угрозу для жизни беженцев и являются очередным примером того, как террористы используют мирное население в качестве живого щита", - отметил Егоров.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221119/obstrel-1832816304.html
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в мире, идлиб (мухафаза), сирия, россия
В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия, Россия
В провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев
Генерал Егоров: в провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев