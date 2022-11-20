https://ria.ru/20221120/sklady-1832959193.html

В провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев

В провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев - РИА Новости, 20.11.2022

В провинции Идлиб боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев

Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии оборудовали склады с оружием на гуманитарных объектах в лагерях беженцев в провинции Идлиб и препятствуют... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:19

2022-11-20T22:19

2022-11-20T22:19

в мире

идлиб (мухафаза)

сирия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156199/24/1561992434_0:92:1766:1085_1920x0_80_0_0_ee1002d231b0f336b4ec7d7af1d4f5ed.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии оборудовали склады с оружием на гуманитарных объектах в лагерях беженцев в провинции Идлиб и препятствуют доступу международных организаций, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступают сведения о продолжающемся ухудшении гуманитарной ситуации в лагерях беженцев "Харим" и "Салькин" в провинции Идлиб. По имеющейся информации, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* оборудовали склады с оружием и боеприпасами на гуманитарных объектах в указанных лагерях", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что террористы препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций."Действия боевиков создают непосредственную угрозу для жизни беженцев и являются очередным примером того, как террористы используют мирное население в качестве живого щита", - отметил Егоров.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221119/obstrel-1832816304.html

https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830975359.html

идлиб (мухафаза)

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, идлиб (мухафаза), сирия, россия