Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832846083.html
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ - РИА Новости, 20.11.2022
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ
Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:40
2022-11-20T09:49
происшествия
взрыв газа в доме на сахалине
сахалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832735120_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_70dbfa7d32c8044e7e162f73dd534381.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил губернатор Валерий Лимаренко."Сейчас принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения", – написал глава региона в Telegram-канале.Он уточнил, что при заключении экспертов о том, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации.В настоящее время территория дома на улице Библиотечной, 6а, где произошло ЧП, огорожена, выставлены два поста полиции. На месте работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории. Они должны в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-20T09:40
true
PT1M17S
"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
2022-11-20T09:40
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832735120_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e7ba7700b29e385fd7c2455e5ca67f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, видео
Происшествия, Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалин
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
2022-11-20T09:40
true
PT1M17S
09:40 20.11.2022 (обновлено: 09:49 20.11.2022)
 
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ

Лимаренко: подъезд дома в Тымовском, где взорвался баллон с газом, срочно демонтируют

© Лимаренко Brief/TelegramНа месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
© Лимаренко Brief/Telegram
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Сейчас принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения", – написал глава региона в Telegram-канале.
Он уточнил, что при заключении экспертов о том, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации.
В настоящее время территория дома на улице Библиотечной, 6а, где произошло ЧП, огорожена, выставлены два поста полиции. На месте работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории. Они должны в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.
По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.
 
ПроисшествияВзрыв газа в доме на СахалинеСахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала