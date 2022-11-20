https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832846083.html
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ - РИА Новости, 20.11.2022
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ
Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:40
2022-11-20T09:40
2022-11-20T09:49
происшествия
взрыв газа в доме на сахалине
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил губернатор Валерий Лимаренко."Сейчас принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения", – написал глава региона в Telegram-канале.Он уточнил, что при заключении экспертов о том, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации.В настоящее время территория дома на улице Библиотечной, 6а, где произошло ЧП, огорожена, выставлены два поста полиции. На месте работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории. Они должны в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-20T09:40
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"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
2022-11-20T09:40
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, видео
Происшествия, Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалин
09:40 20.11.2022 (обновлено: 09:49 20.11.2022)
На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ
Лимаренко: подъезд дома в Тымовском, где взорвался баллон с газом, срочно демонтируют
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости.
Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил
губернатор Валерий Лимаренко.
"Сейчас принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения", – написал глава региона в Telegram-канале.
Он уточнил, что при заключении экспертов о том, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации.
В настоящее время территория дома на улице Библиотечной, 6а, где произошло ЧП, огорожена, выставлены два поста полиции. На месте работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории. Они должны в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.
По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.