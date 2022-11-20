https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832846083.html

На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ

На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ - РИА Новости, 20.11.2022

На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ

Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:40

2022-11-20T09:40

2022-11-20T09:49

происшествия

взрыв газа в доме на сахалине

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома в сахалинском поселке Тымовское, в котором в субботу взорвался баллон с газом, сообщил губернатор Валерий Лимаренко."Сейчас принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения", – написал глава региона в Telegram-канале.Он уточнил, что при заключении экспертов о том, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации.В настоящее время территория дома на улице Библиотечной, 6а, где произошло ЧП, огорожена, выставлены два поста полиции. На месте работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории. Они должны в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, видео