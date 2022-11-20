https://ria.ru/20221120/reparatsii-1832883653.html

Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине

Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине - РИА Новости, 20.11.2022

Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине

Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы, Россия оценивает ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, сказал... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:33

2022-11-20T14:33

2022-11-20T14:37

специальная военная операция на украине

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антон силуанов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы, Россия оценивает ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, сказал министр финансов России Антон Силуанов.Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".

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Ольга Фомченкова

россия, в мире, оон, украина, антон силуанов