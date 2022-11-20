14:33 20.11.2022 (обновлено: 14:37 20.11.2022)
Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине
Глава Минфина Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы, Россия оценивает ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", - сказал Силуанов журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".
Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".