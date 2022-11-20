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Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/reparatsii-1832883653.html
Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине
Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине - РИА Новости, 20.11.2022
Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине
Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы, Россия оценивает ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, сказал... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:33
2022-11-20T14:37
специальная военная операция на украине
россия
в мире
оон
украина
антон силуанов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы, Россия оценивает ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, сказал министр финансов России Антон Силуанов.Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, ООН, Украина, Антон Силуанов
14:33 20.11.2022 (обновлено: 14:37 20.11.2022)
 
Силуанов прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине

Глава Минфина Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы, Россия оценивает ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", - сказал Силуанов журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".
Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 13:08
В Кремле назвали резолюцию о выплате репараций Украине попыткой грабежа
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреООНУкраинаАнтон Силуанов
 
 
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