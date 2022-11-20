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Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти - РИА Новости, 20.11.2022

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:21

2022-11-20T23:21

2022-11-20T23:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Подтверждена гибель пяти человек", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва