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Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти - РИА Новости, 20.11.2022
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Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти - РИА Новости, 20.11.2022
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:21
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происшествия
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Подтверждена гибель пяти человек", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
23:21 20.11.2022 (обновлено: 23:30 20.11.2022)
 
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до пяти

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Подтверждена гибель пяти человек", - сказал собеседник агентства.
Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".
Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.
 
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