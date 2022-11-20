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Пожар в центре Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи "квадратов"

Пожар в центре Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022

Пожар в центре Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи "квадратов"

В Москве пожар в здании склада около Комсомольской площади локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T18:30

2022-11-20T18:30

2022-11-20T21:06

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

россия

ка-32

ржд

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве пожар в здании склада около Комсомольской площади локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России."В 18:20 пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров. На месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — говорится в заявлении.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек, информации о пострадавших не поступало. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.Как рассказали в РЖД и Департаменте транспорта Москвы, ЧП не повлияло ни на отправление и прибытие поездов, ни на дорожное движение.СК выясняет причины произошедшего, опрашиваются свидетели.

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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-20T18:30 true PT0M34S

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, россия, ка-32, ржд