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Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022
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Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:16
2022-11-20T18:38
происшествия
москва
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.К настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.Пожар вспыхнул в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.Из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
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происшествия, москва, пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
17:16 20.11.2022 (обновлено: 18:38 20.11.2022)
 
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
К настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПожар в районе Комсомольской площади в Москве
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве
Пожар вспыхнул в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.
Из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.
Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.
В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.
 
ПроисшествияМоскваПожар на площади трех вокзалов в Москве
 
 
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