https://ria.ru/20221120/pozhar-1832912750.html
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:16
2022-11-20T17:16
2022-11-20T18:38
происшествия
москва
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.К настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.Пожар вспыхнул в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.Из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.
москва
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921595_307:0:1170:647_1920x0_80_0_0_1ab38048845b8a91e6b73ec50da7b7be.jpg
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-20T17:16
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
17:16 20.11.2022 (обновлено: 18:38 20.11.2022)
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка
МЧС России.
К настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.
Пожар вспыхнул в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.
Из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.
Как уточнили в РЖД
, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.
В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.