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РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы - РИА Новости, 20.11.2022
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РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы
РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы - РИА Новости, 20.11.2022
РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы
РЖД направили пожарные поезда для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:28
2022-11-20T17:30
москва
ржд
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. РЖД направили пожарные поезда для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Отмечалось, что наблюдается сильное задымление. В пресс-службе РЖД, в свою очередь, РИА Новости сказали, что место пожара не относится к РЖД, а ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов."Для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино", - сообщили в компании.Позднее в РЖД уточнили, что компания направила еще один пожарный поезд со станции Тверь.
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москва, ржд, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Москва, РЖД, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:28 20.11.2022 (обновлено: 17:30 20.11.2022)
 
РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы

РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара у Комсомольской площади в Москве

© РИА Новости/TelegramЗадымление в районе Комсомольской площади в центре Москвы
Задымление в районе Комсомольской площади в центре Москвы
© РИА Новости/Telegram
Задымление в районе Комсомольской площади в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. РЖД направили пожарные поезда для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Отмечалось, что наблюдается сильное задымление. В пресс-службе РЖД, в свою очередь, РИА Новости сказали, что место пожара не относится к РЖД, а ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.
"Для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино", - сообщили в компании.
Позднее в РЖД уточнили, что компания направила еще один пожарный поезд со станции Тверь.
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МоскваРЖДПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на площади трех вокзалов в Москве
 
 
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