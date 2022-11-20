https://ria.ru/20221120/pozhar-1832904646.html

РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы

РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы - РИА Новости, 20.11.2022

РЖД направили поезда для помощи в ликвидации пожара в центре Москвы

РЖД направили пожарные поезда для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:28

2022-11-20T16:28

2022-11-20T17:30

москва

ржд

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. РЖД направили пожарные поезда для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Отмечалось, что наблюдается сильное задымление. В пресс-службе РЖД, в свою очередь, РИА Новости сказали, что место пожара не относится к РЖД, а ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов."Для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино", - сообщили в компании.Позднее в РЖД уточнили, что компания направила еще один пожарный поезд со станции Тверь.

https://ria.ru/20221120/pozhar-1832905108.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, ржд, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве