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Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение, заявил дептранс
Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение, заявил дептранс - РИА Новости, 20.11.2022
Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение, заявил дептранс
Возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А в Москве не влияет на дорожное движение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:57
2022-11-20T15:57
2022-11-20T17:27
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А в Москве не влияет на дорожное движение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что поступило сообщение о пожаре на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление."По адресу: Комсомольская площадь, 1А произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Данный инцидент на дорожное движение не влияет", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
15:57 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение, заявил дептранс
Дептранс: пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на дорожное движение