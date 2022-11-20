https://ria.ru/20221120/pozhar-1832899341.html

Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение, заявил дептранс

Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение, заявил дептранс - РИА Новости, 20.11.2022

Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение, заявил дептранс

Возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А в Москве не влияет на дорожное движение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:57

2022-11-20T15:57

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832895529_0:489:960:1029_1920x0_80_0_0_524ad7dc211d6c9bcaf03589852171c6.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А в Москве не влияет на дорожное движение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что поступило сообщение о пожаре на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление."По адресу: Комсомольская площадь, 1А произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Данный инцидент на дорожное движение не влияет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221120/pozhar-1832895019.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве