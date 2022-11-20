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Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы - РИА Новости, 20.11.2022
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Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы
Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы - РИА Новости, 20.11.2022
Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы
Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, работы осуществляются, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:33
2022-11-20T17:28
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, работы осуществляются, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее уточнялось, что в МЧС поступило сообщение о пожаре на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление."Подразделения сейчас на месте, осуществляют работу", - рассказал собеседник агентства.
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Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
15:33 20.11.2022 (обновлено: 17:28 20.11.2022)
 
Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы

Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, работы осуществляются, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее уточнялось, что в МЧС поступило сообщение о пожаре на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление.
"Подразделения сейчас на месте, осуществляют работу", - рассказал собеседник агентства.
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