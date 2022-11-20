https://ria.ru/20221120/pozhar-1832895019.html
Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы
Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы - РИА Новости, 20.11.2022
Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы
Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, работы осуществляются, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:33
2022-11-20T15:33
2022-11-20T17:28
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, работы осуществляются, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее уточнялось, что в МЧС поступило сообщение о пожаре на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление."Подразделения сейчас на месте, осуществляют работу", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832782128.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
2022-11-20T15:33
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
15:33 20.11.2022 (обновлено: 17:28 20.11.2022)
Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы
Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве