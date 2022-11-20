https://ria.ru/20221120/pozhar-1832895019.html

Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы

Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы - РИА Новости, 20.11.2022

Спасатели прибыли на место пожара в центре Москвы

Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, работы осуществляются, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:33

2022-11-20T15:33

2022-11-20T17:28

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели прибыли на место возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, работы осуществляются, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее уточнялось, что в МЧС поступило сообщение о пожаре на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление."Подразделения сейчас на месте, осуществляют работу", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832782128.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы 2022-11-20T15:33 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве