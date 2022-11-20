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В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар

В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар - РИА Новости, 20.11.2022

В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар

В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:24

2022-11-20T15:24

2022-11-20T17:31

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Сообщается, что из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.По данным экстренных служб, к настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд