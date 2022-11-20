https://ria.ru/20221120/pozhar-1832893163.html
В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар
В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар - РИА Новости, 20.11.2022
В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар
В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:24
2022-11-20T15:24
2022-11-20T17:31
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Сообщается, что из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.По данным экстренных служб, к настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832910946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_139c583ed5f9ec8f01ac84ab3d2648a2.jpg
LIVE: Крупный пожар на складе в центре Москвы
LIVE: Крупный пожар на складе в центре Москвы
2022-11-20T15:24
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PT113M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
15:24 20.11.2022 (обновлено: 17:31 20.11.2022)
В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар
МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади в Москве, спасатели прибыли на место
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка
МЧС России.
Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.
Сообщается, что из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.
По данным экстренных служб, к настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.
1 из 1
Пожар в районе трех вокзалов в Москве
1 из 1
Пожар в районе трех вокзалов в Москве
Как уточнили в РЖД
, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.
В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.