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В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар - РИА Новости, 20.11.2022
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В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар
В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар - РИА Новости, 20.11.2022
В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар
В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:24
2022-11-20T17:31
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Сообщается, что из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.По данным экстренных служб, к настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.
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LIVE: Крупный пожар на складе в центре Москвы
LIVE: Крупный пожар на складе в центре Москвы
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
15:24 20.11.2022 (обновлено: 17:31 20.11.2022)
 
В районе площади трех вокзалов в Москве произошел пожар

МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади в Москве, спасатели прибыли на место

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.
Сообщается, что из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.
По данным экстренных служб, к настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.
© РИА Новости/TelegramПожар в районе трех вокзалов в Москве
Пожар в районе трех вокзалов в Москве
1 из 1
Пожар в районе трех вокзалов в Москве
© РИА Новости/Telegram
1 из 1
Пожар в районе трех вокзалов в Москве
© РИА Новости/Telegram
Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.
В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖД
 
 
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