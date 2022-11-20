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Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области

Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области - РИА Новости, 20.11.2022

Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T06:32

2022-11-20T06:32

2022-11-20T12:37

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение действует до 12:00 22 ноября.По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москве пройдут ледяные дожди. Согласно прогнозу, в Москве во вторник, 22 ноября, дороги покроются льдом толщиной до шести миллиметров, в области — от двух до десяти миллиметров.

москва

московская область (подмосковье)

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2022

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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода