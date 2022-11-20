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Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области - РИА Новости, 20.11.2022
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:32
2022-11-20T06:32
2022-11-20T12:37
общество
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московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение действует до 12:00 22 ноября.По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москве пройдут ледяные дожди. Согласно прогнозу, в Москве во вторник, 22 ноября, дороги покроются льдом толщиной до шести миллиметров, в области — от двух до десяти миллиметров.
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РИА Новости
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
06:32 20.11.2022 (обновлено: 12:37 20.11.2022)
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение действует до 12:00 22 ноября.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москве пройдут ледяные дожди. Согласно прогнозу, в Москве во вторник, 22 ноября, дороги покроются льдом толщиной до шести миллиметров, в области — от двух до десяти миллиметров.