Минюст Грузии проведет экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Минюст Грузии проведет экспертизу на предмет отравления Саакашвили тяжелыми металлами
Михаил Саакашвили . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что обратится в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования, чтобы проверить, действительно ли у бывшего президента страны Михаила Саакашвили отмечается отравление тяжелыми металлами.
Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. С целью освобождения политика, который лечится в Тбилисской клинике, у администрации президента в воскресенье прошла акция протеста членов семьи и его сторонников.
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"Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию (о ртутном отравлении - ред.), перепроверить ее и предоставить соответствующие доказательства. Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе… для того, что бы у общественности не оставались вопросы, завтра утром я намерен обратиться в национальное бюро экспертизы о проведении токсикологической экспертизы, чтобы у населения была полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили", - заявил Брегадзе журналистам.
Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.
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