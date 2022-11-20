https://ria.ru/20221120/otravlenie-1832966515.html

Минюст Грузии проведет экспертизу на предмет отравления Саакашвили

Минюст Грузии проведет экспертизу на предмет отравления Саакашвили - РИА Новости, 20.11.2022

Минюст Грузии проведет экспертизу на предмет отравления Саакашвили

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что обратится в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования, чтобы проверить,... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:46

2022-11-20T23:46

2022-11-20T23:46

в мире

михаил саакашвили

гиули аласания

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что обратится в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования, чтобы проверить, действительно ли у бывшего президента страны Михаила Саакашвили отмечается отравление тяжелыми металлами.Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. С целью освобождения политика, который лечится в Тбилисской клинике, у администрации президента в воскресенье прошла акция протеста членов семьи и его сторонников."Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию (о ртутном отравлении - ред.), перепроверить ее и предоставить соответствующие доказательства. Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе… для того, что бы у общественности не оставались вопросы, завтра утром я намерен обратиться в национальное бюро экспертизы о проведении токсикологической экспертизы, чтобы у населения была полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили", - заявил Брегадзе журналистам.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.

https://ria.ru/20221115/saakashvili-1831574819.html

https://ria.ru/20221115/gruziya-1831427166.html

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в мире, михаил саакашвили, гиули аласания, грузия, тбилиси