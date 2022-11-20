https://ria.ru/20221120/manipulyatsiya-1832834207.html

В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном

В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном - РИА Новости, 20.11.2022

В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном

Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам, написал обозреватель The Washington Post Дэвид... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T07:35

2022-11-20T07:35

2022-11-20T11:55

в мире

владимир зеленский

марк милли

сша

россия

джон кирби

украина

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам, написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.По его мнению, администрация Джо Байдена балансирует между военной поддержкой Украины и "недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США".В пример он привел ситуацию с американским генералом Марком Милли, который заявил о потенциальном диалоге между Москвой и Киевом. В ответ на это чиновники Белого дома поспешили ответить, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе мирных переговоров.В заключение автор призвал Байдена защищать Соединенные Штаты и не допустить "сползания к ядерному конфликту".После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны, и они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832814949.html

сша

россия

украина

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, марк милли, сша, россия, джон кирби, украина, вооруженные силы сша