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В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном - РИА Новости, 20.11.2022
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В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном
В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном - РИА Новости, 20.11.2022
В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном
Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам, написал обозреватель The Washington Post Дэвид... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T07:35
2022-11-20T11:55
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам, написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.По его мнению, администрация Джо Байдена балансирует между военной поддержкой Украины и "недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США".В пример он привел ситуацию с американским генералом Марком Милли, который заявил о потенциальном диалоге между Москвой и Киевом. В ответ на это чиновники Белого дома поспешили ответить, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе мирных переговоров.В заключение автор призвал Байдена защищать Соединенные Штаты и не допустить "сползания к ядерному конфликту".После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны, и они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html
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в мире, владимир зеленский, марк милли, сша, россия, джон кирби, украина, вооруженные силы сша
В мире, Владимир Зеленский, Марк Милли, США, Россия, Джон Кирби, Украина, Вооруженные силы США
07:35 20.11.2022 (обновлено: 11:55 20.11.2022)
 
В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном

WP: Зеленский заставляет США принимать решения, противоречащие интересам Вашингтона

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам, написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <...> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов", — отметил журналист.

По его мнению, администрация Джо Байдена балансирует между военной поддержкой Украины и "недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США".
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В пример он привел ситуацию с американским генералом Марком Милли, который заявил о потенциальном диалоге между Москвой и Киевом. В ответ на это чиновники Белого дома поспешили ответить, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе мирных переговоров.
В заключение автор призвал Байдена защищать Соединенные Штаты и не допустить "сползания к ядерному конфликту".
После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны, и они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.
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В миреВладимир ЗеленскийМарк МиллиСШАРоссияДжон КирбиУкраинаВооруженные силы США
 
 
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