07:35 20.11.2022 (обновлено: 11:55 20.11.2022)
В США признали, что Зеленский манипулирует Вашингтоном
WP: Зеленский заставляет США принимать решения, противоречащие интересам Вашингтона
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам, написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
"Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <...> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов", — отметил журналист.
В пример он привел ситуацию с американским генералом Марком Милли, который заявил о потенциальном диалоге между Москвой и Киевом. В ответ на это чиновники Белого дома поспешили ответить, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе мирных переговоров.
В заключение автор призвал Байдена защищать Соединенные Штаты и не допустить "сползания к ядерному конфликту".
После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны, и они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.
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