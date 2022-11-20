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Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента - РИА Новости, 20.11.2022
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Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента
Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента - РИА Новости, 20.11.2022
Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента
На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 60 процентов избирателей, сообщила на заседании член Центральной избирательной комиссии Анастасия... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:22
2022-11-20T21:53
в мире
касым-жомарт токаев
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алма-ата
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 60 процентов избирателей, сообщила на заседании член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.В 2019 году на президентских выборах на тот же час явка составляла 65,9 процента.Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,09 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 26,19 процента.Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, алма-ата, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Алма-Ата, Выборы президента Казахстана — 2022
13:22 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента

Явка на внеочередных выборах президента в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 60 процентов избирателей, сообщила на заседании член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.

"В общем по стране на 16:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 7 450 395 граждан, что составляет 62,34 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказала она.

В 2019 году на президентских выборах на тот же час явка составляла 65,9 процента.
Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,09 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 26,19 процента.
Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанАлма-АтаВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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