https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832873912.html

Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента

Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента - РИА Новости, 20.11.2022

Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента

На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 60 процентов избирателей, сообщила на заседании член Центральной избирательной комиссии Анастасия... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:22

2022-11-20T13:22

2022-11-20T21:53

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казахстан

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выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 60 процентов избирателей, сообщила на заседании член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.В 2019 году на президентских выборах на тот же час явка составляла 65,9 процента.Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,09 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 26,19 процента.Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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алма-ата

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Ольга Фомченкова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, алма-ата, выборы президента казахстана — 2022