13:22 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
Явка на выборах в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента
Явка на внеочередных выборах президента в Казахстане к 13:00 мск составила 62,34 процента
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 60 процентов избирателей, сообщила на заседании член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.
"В общем по стране на 16:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 7 450 395 граждан, что составляет 62,34 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказала она.
В 2019 году на президентских выборах на тот же час явка составляла 65,9 процента.
Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,09 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 26,19 процента.
Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
Вчера, 03:26Процедура выборов президента Казахстана