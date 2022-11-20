https://ria.ru/20221120/kadyrov-1832947054.html

Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика

Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика - РИА Новости, 20.11.2022

Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Грозном спецтехнику, готовую к эксплуатации в зоне боевых действий, и протестировал ее в качестве пулеметчика. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:34

2022-11-20T20:34

2022-11-20T20:35

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Грозном спецтехнику, готовую к эксплуатации в зоне боевых действий, и протестировал ее в качестве пулеметчика.На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале руководителя региона, показано, что техника находится на территории его резиденции."Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Это очень надежная спецтехника, способная быстро перемещать личный состав к линии фронта. Оснащенная пулеметами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу - одно удовольствие", - написал Кадыров.Глава Чечни рассказал, что среди бронированных машин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются маневренностью и высокой проходимостью. "Уверен, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте в случае необходимости", - добавил он.

https://ria.ru/20221120/zaes-1832871054.html

грозный

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безопасность, рамзан кадыров, грозный