https://ria.ru/20221120/kadyrov-1832947054.html
Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика
Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика - РИА Новости, 20.11.2022
Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Грозном спецтехнику, готовую к эксплуатации в зоне боевых действий, и протестировал ее в качестве пулеметчика. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:34
2022-11-20T20:34
2022-11-20T20:35
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Грозном спецтехнику, готовую к эксплуатации в зоне боевых действий, и протестировал ее в качестве пулеметчика.На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале руководителя региона, показано, что техника находится на территории его резиденции."Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Это очень надежная спецтехника, способная быстро перемещать личный состав к линии фронта. Оснащенная пулеметами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу - одно удовольствие", - написал Кадыров.Глава Чечни рассказал, что среди бронированных машин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются маневренностью и высокой проходимостью. "Уверен, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте в случае необходимости", - добавил он.
https://ria.ru/20221120/zaes-1832871054.html
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безопасность, рамзан кадыров, грозный
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Грозный
20:34 20.11.2022 (обновлено: 20:35 20.11.2022)
Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика
Кадыров показал бронемашины для спецоперации и протестировал их в качестве пулеметчика
ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал
в Грозном спецтехнику, готовую к эксплуатации в зоне боевых действий, и протестировал ее в качестве пулеметчика.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале руководителя региона, показано, что техника находится на территории его резиденции.
"Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Это очень надежная спецтехника, способная быстро перемещать личный состав к линии фронта. Оснащенная пулеметами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу - одно удовольствие", - написал Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что среди бронированных машин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются маневренностью и высокой проходимостью. "Уверен, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте в случае необходимости", - добавил он.