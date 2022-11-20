https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html

Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани

Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани - РИА Новости, 20.11.2022

Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани

Дети участников специальной военной операции из Татарстана посетят республиканскую новогоднюю Елку в "Татнефть Арене" и представление в Казанском Кремле,... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:50

2022-11-20T13:50

2022-11-20T13:50

республика татарстан

общество

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции из Татарстана посетят республиканскую новогоднюю Елку в "Татнефть Арене" и представление в Казанском Кремле, сообщила пресс-служба президента республики.Президент республики Рустам Минниханов на республиканском совещании в доме правительства Татарстана подчеркнул, что дети участников СВО должны быть в центре особого внимания местных администраций при организации предстоящих новогодних мероприятий."На республиканском уровне принято решение пригласить их на новогодние мероприятия: учащихся 5-11 классов - на республиканскую новогоднюю елку в "Татнефть Арене", учеников 1-4 классов - на новогодние представления в Казанском Кремле", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.В целом глава республики напомнил о необходимости организовать отдых детей на зимних каникулах, подготовить спортивные и культурные мероприятия.Ранее по поручению президента Татарстана правительство республики приняло решение о назначении единовременной выплаты 20 тысяч рублей для несовершеннолетних детей жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также несовершеннолетних детей добровольцев, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии.

https://ria.ru/20221110/elka-1830498981.html

республика татарстан (татарстан)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)