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Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани - РИА Новости, 20.11.2022
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https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html
Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани
Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани - РИА Новости, 20.11.2022
Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани
Дети участников специальной военной операции из Татарстана посетят республиканскую новогоднюю Елку в "Татнефть Арене" и представление в Казанском Кремле,... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:50
2022-11-20T13:50
республика татарстан
общество
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции из Татарстана посетят республиканскую новогоднюю Елку в "Татнефть Арене" и представление в Казанском Кремле, сообщила пресс-служба президента республики.Президент республики Рустам Минниханов на республиканском совещании в доме правительства Татарстана подчеркнул, что дети участников СВО должны быть в центре особого внимания местных администраций при организации предстоящих новогодних мероприятий."На республиканском уровне принято решение пригласить их на новогодние мероприятия: учащихся 5-11 классов - на республиканскую новогоднюю елку в "Татнефть Арене", учеников 1-4 классов - на новогодние представления в Казанском Кремле", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.В целом глава республики напомнил о необходимости организовать отдых детей на зимних каникулах, подготовить спортивные и культурные мероприятия.Ранее по поручению президента Татарстана правительство республики приняло решение о назначении единовременной выплаты 20 тысяч рублей для несовершеннолетних детей жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также несовершеннолетних детей добровольцев, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии.
https://ria.ru/20221110/elka-1830498981.html
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общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Республика Татарстан, Общество, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
13:50 20.11.2022
 
Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани

Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние мероприятия в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский кремль. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции из Татарстана посетят республиканскую новогоднюю Елку в "Татнефть Арене" и представление в Казанском Кремле, сообщила пресс-служба президента республики.
Президент республики Рустам Минниханов на республиканском совещании в доме правительства Татарстана подчеркнул, что дети участников СВО должны быть в центре особого внимания местных администраций при организации предстоящих новогодних мероприятий.
"На республиканском уровне принято решение пригласить их на новогодние мероприятия: учащихся 5-11 классов - на республиканскую новогоднюю елку в "Татнефть Арене", учеников 1-4 классов - на новогодние представления в Казанском Кремле", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.
В целом глава республики напомнил о необходимости организовать отдых детей на зимних каникулах, подготовить спортивные и культурные мероприятия.
Ранее по поручению президента Татарстана правительство республики приняло решение о назначении единовременной выплаты 20 тысяч рублей для несовершеннолетних детей жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также несовершеннолетних детей добровольцев, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Республика ТатарстанОбществоРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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