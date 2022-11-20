https://ria.ru/20221120/dnr-1832950921.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 20.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Ясиноватую, Гольмовский и Минеральное, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибрами 122, 152 и 155... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T21:06

2022-11-20T21:06

2022-11-20T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

гольмовский

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Ясиноватую, Гольмовский и Минеральное, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибрами 122, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 20:00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 20.05 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, в 20.12 - четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Минеральное, в 20.20 - четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221120/plennye-1832918238.html

донецк

ясиноватая

гольмовский

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, ясиноватая, гольмовский, сцкк, нато