https://ria.ru/20221120/bolgariya-1832830529.html

В Болгарии перестали кормить украинских беженцев

В Болгарии перестали кормить украинских беженцев - РИА Новости, 20.11.2022

В Болгарии перестали кормить украинских беженцев

В Болгарии изменили госпрограмму размещения украинских беженцев, исключив из нее питание, сообщило издание The Sofia Globe. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T05:56

2022-11-20T05:56

2022-11-20T12:33

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Болгарии изменили госпрограмму размещения украинских беженцев, исключив из нее питание, сообщило издание The Sofia Globe.Как следует из статьи, владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за того, что выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) не хватает на покрытие расходов на питание.По информации издания, всего по государственной программе в Болгарии проживают более десяти тысяч украинских беженцев.Срок действия предыдущей программы предоставления им жилья истек 15 ноября. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. Теперь же украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.

https://ria.ru/20221107/bezhentsy-1829550782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

болгария, в мире, украина