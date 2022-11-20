05:56 20.11.2022 (обновлено: 12:33 20.11.2022)
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев
Sofia Globe: болгарские отели перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Украинские беженцы в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Болгарии изменили госпрограмму размещения украинских беженцев, исключив из нее питание, сообщило издание The Sofia Globe.
Как следует из статьи, владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за того, что выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) не хватает на покрытие расходов на питание.
"Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности", — рассказал владелец отеля Михаил Зегов.
По информации издания, всего по государственной программе в Болгарии проживают более десяти тысяч украинских беженцев.
Срок действия предыдущей программы предоставления им жилья истек 15 ноября. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. Теперь же украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.
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