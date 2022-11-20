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В Болгарии перестали кормить украинских беженцев - РИА Новости, 20.11.2022
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В Болгарии перестали кормить украинских беженцев
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев - РИА Новости, 20.11.2022
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев
В Болгарии изменили госпрограмму размещения украинских беженцев, исключив из нее питание, сообщило издание The Sofia Globe. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:56
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Болгарии изменили госпрограмму размещения украинских беженцев, исключив из нее питание, сообщило издание The Sofia Globe.Как следует из статьи, владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за того, что выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) не хватает на покрытие расходов на питание.По информации издания, всего по государственной программе в Болгарии проживают более десяти тысяч украинских беженцев.Срок действия предыдущей программы предоставления им жилья истек 15 ноября. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. Теперь же украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.
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болгария, в мире, украина
Болгария, В мире, Украина
05:56 20.11.2022 (обновлено: 12:33 20.11.2022)
 
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев

Sofia Globe: болгарские отели перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег

© AFP 2022 / Nikolay DoychinovУкраинские беженцы в Болгарии
Украинские беженцы в Болгарии - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Украинские беженцы в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Болгарии изменили госпрограмму размещения украинских беженцев, исключив из нее питание, сообщило издание The Sofia Globe.
Как следует из статьи, владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за того, что выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) не хватает на покрытие расходов на питание.

"Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности", — рассказал владелец отеля Михаил Зегов.

По информации издания, всего по государственной программе в Болгарии проживают более десяти тысяч украинских беженцев.
Срок действия предыдущей программы предоставления им жилья истек 15 ноября. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. Теперь же украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.
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