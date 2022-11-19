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Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье - РИА Новости, 19.11.2022
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Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье
Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье - РИА Новости, 19.11.2022
Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку представить доклад о ситуации с многоквартирным домом, в котором более 36 семей могут... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:07
2022-11-19T18:07
жилье
александр бастрыкин
россия
краснодарский край
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку представить доклад о ситуации с многоквартирным домом, в котором более 36 семей могут потерять жилье из-за того, что на земельный участок под домом претендует другой человек, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по ситуации с многоквартирным домом в Краснодарском крае. В сети Интернет было опубликовано сообщение о том, что более 36 семей могут оказаться на улице этой зимой в связи с тем, что на земельный участок под многоквартирным домом заявил права сторонний гражданин. Кроме того, сообщается, что Краснодарский краевой суд определил полное право этого гражданина заявлять свои права на земельный участок", - говорится в сообщении.Судя по выложенному на YouTube ролику, речь идет о ситуации с жителями, проживавшими на улице Карасунская, 257 в Краснодаре.Уточняется, что следственными органами СК РФ по региону организована процессуальная проверка.Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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жилье, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Жилье, Александр Бастрыкин, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
18:07 19.11.2022
 
Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье

Бастрыкин затребовал доклад о кубанским доме, где более 36 семей могут потерять жилье

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку представить доклад о ситуации с многоквартирным домом, в котором более 36 семей могут потерять жилье из-за того, что на земельный участок под домом претендует другой человек, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по ситуации с многоквартирным домом в Краснодарском крае. В сети Интернет было опубликовано сообщение о том, что более 36 семей могут оказаться на улице этой зимой в связи с тем, что на земельный участок под многоквартирным домом заявил права сторонний гражданин. Кроме того, сообщается, что Краснодарский краевой суд определил полное право этого гражданина заявлять свои права на земельный участок", - говорится в сообщении.
Судя по выложенному на YouTube ролику, речь идет о ситуации с жителями, проживавшими на улице Карасунская, 257 в Краснодаре.
Уточняется, что следственными органами СК РФ по региону организована процессуальная проверка.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Следователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 10:46
Дело об обрушении дома на Сахалине передадут в центральный аппарат СК
 
ЖильеАлександр БастрыкинРоссияКраснодарский крайКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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