https://ria.ru/20221119/zhile-1832784958.html

Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье

Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье - РИА Новости, 19.11.2022

Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку представить доклад о ситуации с многоквартирным домом, в котором более 36 семей могут... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:07

2022-11-19T18:07

2022-11-19T18:07

жилье

александр бастрыкин

россия

краснодарский край

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку представить доклад о ситуации с многоквартирным домом, в котором более 36 семей могут потерять жилье из-за того, что на земельный участок под домом претендует другой человек, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по ситуации с многоквартирным домом в Краснодарском крае. В сети Интернет было опубликовано сообщение о том, что более 36 семей могут оказаться на улице этой зимой в связи с тем, что на земельный участок под многоквартирным домом заявил права сторонний гражданин. Кроме того, сообщается, что Краснодарский краевой суд определил полное право этого гражданина заявлять свои права на земельный участок", - говорится в сообщении.Судя по выложенному на YouTube ролику, речь идет о ситуации с жителями, проживавшими на улице Карасунская, 257 в Краснодаре.Уточняется, что следственными органами СК РФ по региону организована процессуальная проверка.Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832714125.html

россия

краснодарский край

краснодар

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жилье, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)