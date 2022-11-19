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Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье
Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье - РИА Новости, 19.11.2022
Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку представить доклад о ситуации с многоквартирным домом, в котором более 36 семей могут... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:07
2022-11-19T18:07
2022-11-19T18:07
жилье
александр бастрыкин
россия
краснодарский край
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку представить доклад о ситуации с многоквартирным домом, в котором более 36 семей могут потерять жилье из-за того, что на земельный участок под домом претендует другой человек, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по ситуации с многоквартирным домом в Краснодарском крае. В сети Интернет было опубликовано сообщение о том, что более 36 семей могут оказаться на улице этой зимой в связи с тем, что на земельный участок под многоквартирным домом заявил права сторонний гражданин. Кроме того, сообщается, что Краснодарский краевой суд определил полное право этого гражданина заявлять свои права на земельный участок", - говорится в сообщении.Судя по выложенному на YouTube ролику, речь идет о ситуации с жителями, проживавшими на улице Карасунская, 257 в Краснодаре.Уточняется, что следственными органами СК РФ по региону организована процессуальная проверка.Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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жилье, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Жилье, Александр Бастрыкин, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК заинтересовался кубанским домом, где 36 семей могут потерять жилье
Бастрыкин затребовал доклад о кубанским доме, где более 36 семей могут потерять жилье