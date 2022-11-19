https://ria.ru/20221119/yasinovataya-1832764054.html

Специалисты восстановили электроснабжение в Ясиноватой после обстрела ВСУ

Специалисты восстановили электроснабжение в Ясиноватой после обстрела ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022

Специалисты восстановили электроснабжение в Ясиноватой после обстрела ВСУ

Электроснабжение в Ясиноватой восстановлено специалистами после обстрела города украинскими войсками, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:09

2022-11-19T16:09

2022-11-19T16:20

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в Ясиноватой восстановлено специалистами после обстрела города украинскими войсками, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.В субботу в штабе сообщили, что без электричества после обстрела со стороны украинских войск остались более 3,6 тысячи абонентов. Также была обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте и четыре котельных."Специалисты восстановили энергоснабжение Ясиноватой после обстрела города украинскими боевиками", - говорится в сообщении.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832520884.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия