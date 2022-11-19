https://ria.ru/20221119/turisty-1832693976.html

В Сьерра-Леоне ждут российских туристов, заявил посол в Москве

В Сьерра-Леоне ждут российских туристов, заявил посол в Москве - РИА Новости, 19.11.2022

В Сьерра-Леоне ждут российских туристов, заявил посол в Москве

Сьерра-Леоне ждет российских туристов, в стране много первозданных пляжей - одни из лучших в мире - и нет проблем с безопасностью, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:35

2022-11-19T08:35

2022-11-19T10:31

в мире

сьерра-леоне

россия

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сьерра-Леоне ждет российских туристов, в стране много первозданных пляжей - одни из лучших в мире - и нет проблем с безопасностью, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво."У нас одни из лучших пляжей во всем мире. Сьерра-Леоне принято считать "Гавайями Африки", и это не преувеличение, потому что у нас есть уникальные, нетронутые пляжи, которые не найти нигде больше в мире. И российские компании могут организовывать туры в Сьерра-Леоне, чтобы насладиться страной. У нас мягкий климат: в частности, когда здесь зима, холодно, в Сьерра-Леоне круглый год, даже в дождливые дни, погода теплая и приятная", - сказал посол.Он отметил, что между Москвой и Фритауном до 1991 года было прямое авиасообщение. По словам посла потребность в прямых рейсах есть и сегодня."Да, потребность есть. Вы удивитесь, когда вы приедете в Сьерра-Леоне, то увидите там много россиян... Если между двумя странами будут прямые рейсы, они будут занимать 9 часов. Но тем не менее, также можно полететь через Стамбул, оттуда полет до нашей страны займет 6 часов", - сказал посол.По его словам, въездную визу в страну можно получить по прилете, прямо в аэропорту."Но мы все-таки советуем получать визу в посольстве. Конечно, можно поехать в Сьерра-Леоне и получить визу там, но плюсы того, чтобы получить ее в посольстве - это то, что можно задать вопросы и получить советы по поводу посещения страны, мы предоставляем буквально виртуальный тур до того, как люди въезжают в Сьерра-Леоне", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>

https://ria.ru/20221117/shrilanka-1831872411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сьерра-леоне, россия, москва