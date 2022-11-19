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Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре - РИА Новости, 19.11.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221119/tropa-1832762589.html
Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре
Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре - РИА Новости, 19.11.2022
Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре
Торжественное открытие туристической тропы "ЧелоВечность" прошло в субботу на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" в Сургутском районе... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:00
2022-11-19T16:00
ханты-мансийский автономный округ
общество
городское хозяйство москвы
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Торжественное открытие туристической тропы "ЧелоВечность" прошло в субботу на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Тропа "ЧелоВечность", благоустроенная для пеших маршрутов, является частью масштабного проекта, музейно-туристического комплекса "Барсова гора", реализуемого по инициативе главы Сургутского района с 2021 года. Тропа проходит по существующей тропиночной сети в зоне расположения 32 объектов культурного археологического наследия федерального значения. Общая протяженность маршрутов составит порядка 5 километров. На сегодняшний день завершены работы по реализации первого этапа благоустройства: обустройство тропиночной сети общей протяженностью порядка 2,5 километра, установка системы освещения и обустройства 15 природных и археологических локаций.По данным властей, реализация второго и третьего этапов благоустройства туристической тропы будет включать обустройство тропиночной на 1,5 километра, устройство 16 природных и археологических локаций, две из которых будут представлены смотровыми площадками, установку мультимедийного презентационного оборудования в виде интерактивных биноклей и сенсорных киосков. Завершение строительства всех объектов планируется в 2023 году. Из бюджета Сургутского района на завершение работ по благоустройству тропы будет направлено 98,5 миллиона рублей.Функциональной и смысловой доминантой туристического комплекса должен стать музей "Барсова Гора", где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища, и фондохранилище. Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет порядка 500 миллионов рублей.Создание и развитие туристской инфраструктуры на базе музейно-туристического комплекса должно увеличить внутренний и въездной турпоток Сургутского района на 40%, добавили в райадминистрации.
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общество, городское хозяйство москвы, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Городское хозяйство Москвы, Сургутский район
16:00 19.11.2022
 
Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре

Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли на комплексе "Барсова гора" в Югре

© РИА Новости / Людмила ТитоваВид на гору Нер-Ойка. Приполярный Урал. Югра
Вид на гору Нер-Ойка. Приполярный Урал. Югра - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Людмила Титова
Вид на гору Нер-Ойка. Приполярный Урал. Югра. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Торжественное открытие туристической тропы "ЧелоВечность" прошло в субботу на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Тропа "ЧелоВечность", благоустроенная для пеших маршрутов, является частью масштабного проекта, музейно-туристического комплекса "Барсова гора", реализуемого по инициативе главы Сургутского района с 2021 года. Тропа проходит по существующей тропиночной сети в зоне расположения 32 объектов культурного археологического наследия федерального значения. Общая протяженность маршрутов составит порядка 5 километров. На сегодняшний день завершены работы по реализации первого этапа благоустройства: обустройство тропиночной сети общей протяженностью порядка 2,5 километра, установка системы освещения и обустройства 15 природных и археологических локаций.
"Два с половиной километра – 75 миллионов рублей. Это только начало. Здесь восемь инсталляций, а вообще их будет порядка 38, поэтому главное насыщение будет в следующем году со вторым этапом. Надеюсь, приступим к строительству музейного комплекса несмотря на все сложности. Место уникальное, не по праву забытое. Это только начало грандиозного проекта", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на церемонии открытия тропы.
По данным властей, реализация второго и третьего этапов благоустройства туристической тропы будет включать обустройство тропиночной на 1,5 километра, устройство 16 природных и археологических локаций, две из которых будут представлены смотровыми площадками, установку мультимедийного презентационного оборудования в виде интерактивных биноклей и сенсорных киосков. Завершение строительства всех объектов планируется в 2023 году. Из бюджета Сургутского района на завершение работ по благоустройству тропы будет направлено 98,5 миллиона рублей.
Функциональной и смысловой доминантой туристического комплекса должен стать музей "Барсова Гора", где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища, и фондохранилище. Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет порядка 500 миллионов рублей.
Создание и развитие туристской инфраструктуры на базе музейно-туристического комплекса должно увеличить внутренний и въездной турпоток Сургутского района на 40%, добавили в райадминистрации.
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