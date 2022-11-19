https://ria.ru/20221119/tropa-1832762589.html

Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре

Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре - РИА Новости, 19.11.2022

Туристическую тропу "ЧелоВечность" открыли в Югре

Торжественное открытие туристической тропы "ЧелоВечность" прошло в субботу на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" в Сургутском районе... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:00

2022-11-19T16:00

2022-11-19T16:00

ханты-мансийский автономный округ

общество

городское хозяйство москвы

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Торжественное открытие туристической тропы "ЧелоВечность" прошло в субботу на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Тропа "ЧелоВечность", благоустроенная для пеших маршрутов, является частью масштабного проекта, музейно-туристического комплекса "Барсова гора", реализуемого по инициативе главы Сургутского района с 2021 года. Тропа проходит по существующей тропиночной сети в зоне расположения 32 объектов культурного археологического наследия федерального значения. Общая протяженность маршрутов составит порядка 5 километров. На сегодняшний день завершены работы по реализации первого этапа благоустройства: обустройство тропиночной сети общей протяженностью порядка 2,5 километра, установка системы освещения и обустройства 15 природных и археологических локаций.По данным властей, реализация второго и третьего этапов благоустройства туристической тропы будет включать обустройство тропиночной на 1,5 километра, устройство 16 природных и археологических локаций, две из которых будут представлены смотровыми площадками, установку мультимедийного презентационного оборудования в виде интерактивных биноклей и сенсорных киосков. Завершение строительства всех объектов планируется в 2023 году. Из бюджета Сургутского района на завершение работ по благоустройству тропы будет направлено 98,5 миллиона рублей.Функциональной и смысловой доминантой туристического комплекса должен стать музей "Барсова Гора", где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища, и фондохранилище. Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет порядка 500 миллионов рублей.Создание и развитие туристской инфраструктуры на базе музейно-туристического комплекса должно увеличить внутренний и въездной турпоток Сургутского района на 40%, добавили в райадминистрации.

https://ria.ru/20221111/forum-1830722293.html

сургутский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, сургутский район