https://ria.ru/20221119/trevoga-1832779412.html

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2022

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в субботу объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:32

2022-11-19T17:32

2022-11-19T17:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным, в сообщении говорится "тревога объявлена сегодня в 17.11. Ореховская территориальная община (расположена в Запорожской области, подконтрольной Киеву части - ред.): тревога объявлена в 15.52".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы рф