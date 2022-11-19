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Сталинградская битва

Сталинградская битва - РИА Новости, 19.11.2022

Сталинградская битва

Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T03:19

2022-11-19T03:19

2022-11-19T03:19

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сталинград

георгий жуков

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сталинградская битва (1942-1943)

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Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года – Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. Участвовало в ней с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 миллиона человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО (оперативно-тактическое соединение советских войск противовоздушной обороны). Общее руководство и координацию действий фронтов под Сталинградом по поручению Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) осуществляли заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.Германское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б". Первоначально для наступления на сталинградском направлении из состава немецкой группы армий "Б" была выделена 6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса, имевшая к 17 июля 1942 года в своем составе около 270 тысяч человек, три тысячи орудий и минометов, около 500 танков. Ее поддерживала авиация 4-го воздушного флота (до 1200 боевых самолетов). 31 июля сюда была переброшена с северо-кавказского направления 4-я танковая армия.Германским войскам противостоял Сталинградский фронт, имевший 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и минометов, около 400 танков. Его поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии, 150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. Основные усилия Сталинградского фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где заняли оборону 62-я и 64-я армии, чтобы не допустить форсирования противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду.Оборонительная операция началась 17 июля на дальних подступах к городу на рубеже рек Чир и Цимла. Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду. Формирования Сталинградского фронта пять дней противостояли авангарду германских войск, но, понеся большие потери, к 22 июля отошли на основной рубеж обороны Сталинграда. Осуществив перегруппировку, вражеские войска 23 июля возобновили наступление. Кровопролитные бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа временно остановили противника. Ставка ВГК систематически усиливала войска сталинградского направления. Немецкое командование к началу августа также ввело в сражение новые силы (8-ю итальянскую армию, 3-ю румынскую армию). После небольшого перерыва, имея значительный перевес в силах, противник возобновил наступление на всем фронте внешнего оборонительного обвода Сталинграда. После ожесточенных сражений 23 августа его войска прорвались к Волге севернее города, но овладеть им с ходу не смогли. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла ожесточенную массированную бомбардировку Сталинграда, от которой он сильно пострадал. К исходу 2 сентября советские войска отошли на внутренний оборонительный обвод города. Наращивая силы, немецкие войска 12 сентября вплотную подошли к Сталинграду с запада и юго-запада. В городе развернулись ожесточенные уличные бои, которые продолжались практически круглосуточно. Они шли за каждый квартал, переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. 15 октября противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода. 11 ноября германские войска предприняли последнюю попытку овладеть городом. Им удалось пробиться к Волге южнее завода "Баррикады", но большего достичь они не смогли. Непрерывными контратаками и контрударами советские войска сводили к минимуму успехи противника, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября продвижение германских войск было окончательно остановлено на всем фронте, враг был вынужден перейти к обороне. План противника захватить Сталинград провалился. Еще в ходе оборонительного сражения советское командование стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление, подготовка к которому завершилась в середине ноября. К началу наступательной операции советские войска имели 1,11 миллиона человек, 15 тысяч орудий и минометов, около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов. У противостоявшего им противника было 1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. В результате массирования сил и средств на направлениях главных ударов фронтов было создано значительное превосходство советских войск над противником: на Юго-Западном и Сталинградском фронтах в людях – в 2-2,5 раза, артиллерии и танках – в 4-5 и более раз. Наступление Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта началось 19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки. К исходу дня на двух участках была прорвана оборона 3-й румынской армии. Сталинградский фронт начал наступление 20 ноября. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника, общей численностью около 300 тысяч человек. Протяженность внешнего фронта окружения составляла 450 километров. Расстояние между внешним и внутренним фронтами окружения колебалось в пределах 20-100 километров. 12 декабря немецкое командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска ударом из района поселка Котельниково (ныне город Котельниково), но цели не достигло. С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону, которое вынудило германское командование окончательно отказаться от деблокирования окруженной группировки. К концу декабря 1942 года врага разгромили перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров. Это создало благоприятные условия для ликвидации окруженной под Сталинградом группировки. Для ее разгрома Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского была проведена операция под кодовым названием "Кольцо". По плану предусматривалось последовательное уничтожение противника: вначале в западной, затем в южной части кольца окружения, а в последующем – расчленение оставшейся группировки на две части ударом с запада на восток и ликвидацию каждой из них. Операция началась 10 января 1943 года. 26 января советские войска, соединившись в районе Мамаева кургана, расчленили вражескую группировку на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля – северная, что являлось завершением уничтожения окруженного противника. В ходе наступления с 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в плен свыше 91 тысячи человек, около 140 тысяч уничтожено.Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне (1939-1945) в целом. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР. Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 – награждены орденами, 183 – преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. В приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года Сталинград был назван городом-героем. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Среди них мемориальный ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) и другие. В 1982 году открыт Музей-панорама "Сталинградская битва". День 2 февраля в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России" отмечается как день воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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