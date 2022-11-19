https://ria.ru/20221119/serra-leone-1832706285.html

В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах

В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах - РИА Новости, 19.11.2022

В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах

Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво рассказал, почему в Африке ценят российское образование, он выразил надежду на увеличение стипендий в российских... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:59

2022-11-19T09:59

2022-11-19T10:35

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво рассказал, почему в Африке ценят российское образование, он выразил надежду на увеличение стипендий в российских вузах для соотечественников.По его словам "было бы замечательно", если Москва увеличит количество стипендий для обучения в российских вузах.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>

https://ria.ru/20221119/almazy-1832705543.html

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россия, сьерра-леоне, москва, рудн, в мире