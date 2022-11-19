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В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах - РИА Новости, 19.11.2022
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В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах
В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах - РИА Новости, 19.11.2022
В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах
Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво рассказал, почему в Африке ценят российское образование, он выразил надежду на увеличение стипендий в российских... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:59
2022-11-19T10:35
россия
сьерра-леоне
москва
рудн
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво рассказал, почему в Африке ценят российское образование, он выразил надежду на увеличение стипендий в российских вузах для соотечественников.По его словам "было бы замечательно", если Москва увеличит количество стипендий для обучения в российских вузах.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво &gt;&gt;
https://ria.ru/20221119/almazy-1832705543.html
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россия, сьерра-леоне, москва, рудн, в мире
Россия, Сьерра-Леоне, Москва, РУДН, В мире
09:59 19.11.2022 (обновлено: 10:35 19.11.2022)
 
В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах

Посол Сьерра-Леоне Йонгаво заявил, что рассчитывает на увеличение стипендий в вузах России

© Flickr / S MartinФлаг Сьерра-Леоне
Флаг Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Flickr / S Martin
Флаг Сьерра-Леоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво рассказал, почему в Африке ценят российское образование, он выразил надежду на увеличение стипендий в российских вузах для соотечественников.
"Это популярное направление для обучения, потому что российское образование высококлассное! Еще одна причина, почему мы обучаемся в России – это потому, что мы получаем знания в нескольких смежных сферах, а не только концентрируемся на выбранной профессии. Определенно, это до сих пор (с советских времен - ред.) очень привлекательное направление", - сказал посол.
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Сьерра-Леоне будет сотрудничать с Россией по алмазам, заявил посол
По его словам "было бы замечательно", если Москва увеличит количество стипендий для обучения в российских вузах.
"Наша страна получила многое благодаря российскому образованию. Кстати, я сам учился в России. "Я здесь учился! Закончил где-то в 1997 году. Да-да!", - сказал он по-русски, улыбаясь.
"СССР, а затем и Россия дали образование более трем тысячам сьерра-леонцев, это и медицина, и журналистика, и инженерное дело, экономика, дипломатия, сфера цифровых технологий. Большинство моих сограждан обучается в РУДН. Поэтому увеличение количества стипендий стало бы хорошей новостью для моей страны", - сказал посол.
Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>
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РоссияСьерра-ЛеонеМоскваРУДНВ мире
 
 
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