09:59 19.11.2022 (обновлено: 10:35 19.11.2022)
В Сьерра-Леоне рассчитывают на увеличение стипендий в российских вузах
Посол Сьерра-Леоне Йонгаво заявил, что рассчитывает на увеличение стипендий в вузах России
© Flickr / S MartinФлаг Сьерра-Леоне
© Flickr / S Martin
Флаг Сьерра-Леоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво рассказал, почему в Африке ценят российское образование, он выразил надежду на увеличение стипендий в российских вузах для соотечественников.
"Это популярное направление для обучения, потому что российское образование высококлассное! Еще одна причина, почему мы обучаемся в России – это потому, что мы получаем знания в нескольких смежных сферах, а не только концентрируемся на выбранной профессии. Определенно, это до сих пор (с советских времен - ред.) очень привлекательное направление", - сказал посол.
По его словам "было бы замечательно", если Москва увеличит количество стипендий для обучения в российских вузах.
"Наша страна получила многое благодаря российскому образованию. Кстати, я сам учился в России. "Я здесь учился! Закончил где-то в 1997 году. Да-да!", - сказал он по-русски, улыбаясь.
"СССР, а затем и Россия дали образование более трем тысячам сьерра-леонцев, это и медицина, и журналистика, и инженерное дело, экономика, дипломатия, сфера цифровых технологий. Большинство моих сограждан обучается в РУДН. Поэтому увеличение количества стипендий стало бы хорошей новостью для моей страны", - сказал посол.