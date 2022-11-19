https://ria.ru/20221119/sanatorii-1832439535.html

Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели

Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели - РИА Новости, 19.11.2022

Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели

Медицинский туризм стал одним из наиболее востребованных направлений среди россиян в 2022 году, об этом свидетельствуют данные AZIMUT Hotels и сервиса Яндекс,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T03:01

2022-11-19T03:01

2022-11-19T03:01

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Медицинский туризм стал одним из наиболее востребованных направлений среди россиян в 2022 году, об этом свидетельствуют данные AZIMUT Hotels и сервиса Яндекс, сообщает пресс-служба российской гостиничной сети.Так, загрузка почти всех санаториев цепочки в этом году составила 100 процентов. Для сравнения, средняя загрузка отелей сети в 2022 году достигла допандемийного уровня в 70 процентов и выше. Здравницы вошли в состав группы в декабре 2020 года.Ранее сеть совместно с сервисом Яндекс провела опрос, как изменился санаторный отдых за последнее время. Согласно результатам исследования, 57 процентов россиян выбирают отели для размещения в отпуске с целью набраться сил. Еще 23 процента респондентов предпочитают для восстановительного отдыха санатории. Каждый пятый опрошенный не определился с ответом.Среди любителей оздоровительного туризма 30 процентов регулярно останавливаются в проверенных санаториях. Четверть респондентов выбирают новые локации, чтобы сменить обстановку и посетить разнообразные экскурсии. У 45 процентов опрошенных есть несколько любимых санаториев.Согласно исследованию, для 64 процентов респондентов главная цель поездки в санаторий — сбросить лишний вес. 21 процент россиян стремятся провести отпуск с пользой для здоровья, еще 15 процентов ставят в приоритет прохождение комплексного обследования.Отвечая на вопрос, есть ли куда развиваться индустрии здоровья и санаторному отдыху, 56 процентов отметили, что на сегодняшний день ощущается небольшой выбор предложений. Остальные участники исследования считают, что санаторно-курортное направление полностью отвечает их запросам.По словам экспертов, 2021 год стал переломным для развития отрасли — во многом благодаря программе туристического кешбэка. Так, интерес к оздоровительному отдыху с программами по реабилитации после коронавируса и укреплению иммунитета вырос на 63 процентов по сравнению с 2019 годом. При этом аудитория санаториев стала намного разнообразнее: сегодня на оздоровительных курортах можно встретить не только пенсионеров, но и родителей с детьми, а также молодежь от 18 до 35 лет.

https://ria.ru/20221017/mavrikiy-1824555009.html

https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html

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2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, отели, azimut, яндекс, туристы