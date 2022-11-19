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Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели - РИА Новости, 19.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221119/sanatorii-1832439535.html
Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели
Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели - РИА Новости, 19.11.2022
Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели
Медицинский туризм стал одним из наиболее востребованных направлений среди россиян в 2022 году, об этом свидетельствуют данные AZIMUT Hotels и сервиса Яндекс,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T03:01
2022-11-19T03:01
туризм
туризм
новости - туризм
отели
azimut
яндекс
туристы
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Медицинский туризм стал одним из наиболее востребованных направлений среди россиян в 2022 году, об этом свидетельствуют данные AZIMUT Hotels и сервиса Яндекс, сообщает пресс-служба российской гостиничной сети.Так, загрузка почти всех санаториев цепочки в этом году составила 100 процентов. Для сравнения, средняя загрузка отелей сети в 2022 году достигла допандемийного уровня в 70 процентов и выше. Здравницы вошли в состав группы в декабре 2020 года.Ранее сеть совместно с сервисом Яндекс провела опрос, как изменился санаторный отдых за последнее время. Согласно результатам исследования, 57 процентов россиян выбирают отели для размещения в отпуске с целью набраться сил. Еще 23 процента респондентов предпочитают для восстановительного отдыха санатории. Каждый пятый опрошенный не определился с ответом.Среди любителей оздоровительного туризма 30 процентов регулярно останавливаются в проверенных санаториях. Четверть респондентов выбирают новые локации, чтобы сменить обстановку и посетить разнообразные экскурсии. У 45 процентов опрошенных есть несколько любимых санаториев.Согласно исследованию, для 64 процентов респондентов главная цель поездки в санаторий — сбросить лишний вес. 21 процент россиян стремятся провести отпуск с пользой для здоровья, еще 15 процентов ставят в приоритет прохождение комплексного обследования.Отвечая на вопрос, есть ли куда развиваться индустрии здоровья и санаторному отдыху, 56 процентов отметили, что на сегодняшний день ощущается небольшой выбор предложений. Остальные участники исследования считают, что санаторно-курортное направление полностью отвечает их запросам.По словам экспертов, 2021 год стал переломным для развития отрасли — во многом благодаря программе туристического кешбэка. Так, интерес к оздоровительному отдыху с программами по реабилитации после коронавируса и укреплению иммунитета вырос на 63 процентов по сравнению с 2019 годом. При этом аудитория санаториев стала намного разнообразнее: сегодня на оздоровительных курортах можно встретить не только пенсионеров, но и родителей с детьми, а также молодежь от 18 до 35 лет.
https://ria.ru/20221017/mavrikiy-1824555009.html
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туризм, новости - туризм, отели, azimut, яндекс, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Azimut, Яндекс, туристы
03:01 19.11.2022
 
Туристы рассказали о главных целях поездок в санатории или отели

Путешественники выбирают санатории, чтобы похудеть, а отели – чтобы набраться сил

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Медицинский туризм стал одним из наиболее востребованных направлений среди россиян в 2022 году, об этом свидетельствуют данные AZIMUT Hotels и сервиса Яндекс, сообщает пресс-служба российской гостиничной сети.
Так, загрузка почти всех санаториев цепочки в этом году составила 100 процентов. Для сравнения, средняя загрузка отелей сети в 2022 году достигла допандемийного уровня в 70 процентов и выше. Здравницы вошли в состав группы в декабре 2020 года.
Ранее сеть совместно с сервисом Яндекс провела опрос, как изменился санаторный отдых за последнее время. Согласно результатам исследования, 57 процентов россиян выбирают отели для размещения в отпуске с целью набраться сил. Еще 23 процента респондентов предпочитают для восстановительного отдыха санатории. Каждый пятый опрошенный не определился с ответом.
Среди любителей оздоровительного туризма 30 процентов регулярно останавливаются в проверенных санаториях. Четверть респондентов выбирают новые локации, чтобы сменить обстановку и посетить разнообразные экскурсии. У 45 процентов опрошенных есть несколько любимых санаториев.
Согласно исследованию, для 64 процентов респондентов главная цель поездки в санаторий — сбросить лишний вес. 21 процент россиян стремятся провести отпуск с пользой для здоровья, еще 15 процентов ставят в приоритет прохождение комплексного обследования.
Маврикий - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:12Туризм
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм
Отвечая на вопрос, есть ли куда развиваться индустрии здоровья и санаторному отдыху, 56 процентов отметили, что на сегодняшний день ощущается небольшой выбор предложений. Остальные участники исследования считают, что санаторно-курортное направление полностью отвечает их запросам.
По словам экспертов, 2021 год стал переломным для развития отрасли — во многом благодаря программе туристического кешбэка. Так, интерес к оздоровительному отдыху с программами по реабилитации после коронавируса и укреплению иммунитета вырос на 63 процентов по сравнению с 2019 годом.
При этом аудитория санаториев стала намного разнообразнее: сегодня на оздоровительных курортах можно встретить не только пенсионеров, но и родителей с детьми, а также молодежь от 18 до 35 лет.
MediSpa hotel MAYRVEDA
29 сентября, 08:00Туризм
Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха
 
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