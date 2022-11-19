https://ria.ru/20221119/garmaniya-1832738947.html

В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству

В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству - РИА Новости, 19.11.2022

В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству

Компания из немецкой федеральной земли Саксония, изготавливающая на протяжении 30 лет традиционные рождественские украшения из дерева - Schwibbogen... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:28

2022-11-19T13:28

2022-11-19T13:28

экономика

саксония

германия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

санкции

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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Компания из немецкой федеральной земли Саксония, изготавливающая на протяжении 30 лет традиционные рождественские украшения из дерева - Schwibbogen ("швиббоген") - может закрыться из-за санкций на российскую древесину, сообщила немецкая газета Bild.С конца ноября многие немецкие семьи украшают окна своих домов при помощи швиббоген - светильников-арок, вырезанных из дерева, на которых установлены свечи. Светильники украшены резьбой с рождественскими мотивами.Как отмечает издание, сейчас горячая пора для мастеров-резчиков по дереву, но в этот предрождественский сезон все обстоит иначе."У Кати Таулин 18 сотрудников в Обервизентале. Она открыла свой бизнес в сфере декоративно-прикладного искусства 30 лет назад и с самого начала добилась успеха. Но сейчас настроение более чем напряженное", - отмечает газета, уточняя, что причиной проблем стали санкции на российскую древесину.Как рассказала в интервью Таулин, обычно ее компания производит свою продукцию круглый год, но сейчас работу выполняют только на заказ, ей пришлось поднять цены, и все равно компания не может выполнить все."С лета мы перестали получать российскую березовую фанеру через оптовиков, доля которых на рынке до этого составляла 93%", - пояснила владелец фирмы. По ее словам, альтернативы отсутствуют. "Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно", - отметила Таулин.По ее словам, качество альтернативных вариантов существенно отличается.Сейчас склад, где хранятся материалы для работы, почти пуст. По словам владелицы фирмы, также существуют проблемы с поставками кабелей и коробок. Мастер добавляет, что честна со своими сотрудниками. "Я говорю им, что тоже не знаю, что будет дальше. Эти санкции вредят нам и нашей стране", - поясняет Таулин.

https://ria.ru/20221002/tserkov-1820574841.html

https://ria.ru/20221025/krizis-1826595025.html

https://ria.ru/20221009/biznes-1822296259.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саксония, германия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции