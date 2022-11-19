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В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству - РИА Новости, 19.11.2022
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В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству
В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству - РИА Новости, 19.11.2022
В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству
Компания из немецкой федеральной земли Саксония, изготавливающая на протяжении 30 лет традиционные рождественские украшения из дерева - Schwibbogen... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:28
2022-11-19T13:28
экономика
саксония
германия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
санкции
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Компания из немецкой федеральной земли Саксония, изготавливающая на протяжении 30 лет традиционные рождественские украшения из дерева - Schwibbogen ("швиббоген") - может закрыться из-за санкций на российскую древесину, сообщила немецкая газета Bild.С конца ноября многие немецкие семьи украшают окна своих домов при помощи швиббоген - светильников-арок, вырезанных из дерева, на которых установлены свечи. Светильники украшены резьбой с рождественскими мотивами.Как отмечает издание, сейчас горячая пора для мастеров-резчиков по дереву, но в этот предрождественский сезон все обстоит иначе."У Кати Таулин 18 сотрудников в Обервизентале. Она открыла свой бизнес в сфере декоративно-прикладного искусства 30 лет назад и с самого начала добилась успеха. Но сейчас настроение более чем напряженное", - отмечает газета, уточняя, что причиной проблем стали санкции на российскую древесину.Как рассказала в интервью Таулин, обычно ее компания производит свою продукцию круглый год, но сейчас работу выполняют только на заказ, ей пришлось поднять цены, и все равно компания не может выполнить все."С лета мы перестали получать российскую березовую фанеру через оптовиков, доля которых на рынке до этого составляла 93%", - пояснила владелец фирмы. По ее словам, альтернативы отсутствуют. "Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно", - отметила Таулин.По ее словам, качество альтернативных вариантов существенно отличается.Сейчас склад, где хранятся материалы для работы, почти пуст. По словам владелицы фирмы, также существуют проблемы с поставками кабелей и коробок. Мастер добавляет, что честна со своими сотрудниками. "Я говорю им, что тоже не знаю, что будет дальше. Эти санкции вредят нам и нашей стране", - поясняет Таулин.
https://ria.ru/20221002/tserkov-1820574841.html
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экономика, саксония, германия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции
Экономика, Саксония, Германия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции
13:28 19.11.2022
 
В ФРГ из-за санкций могут закрыть фирму, где вырезают украшения к Рождеству

Bild: фирма в Германии по изготовлению украшений к Рождеству может закрыться из-за санкций

© AFP 2022 / Thomas LohnesРождественский рынок в Германии
Рождественский рынок в Германии - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / Thomas Lohnes
Рождественский рынок в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Компания из немецкой федеральной земли Саксония, изготавливающая на протяжении 30 лет традиционные рождественские украшения из дерева - Schwibbogen ("швиббоген") - может закрыться из-за санкций на российскую древесину, сообщила немецкая газета Bild.
С конца ноября многие немецкие семьи украшают окна своих домов при помощи швиббоген - светильников-арок, вырезанных из дерева, на которых установлены свечи. Светильники украшены резьбой с рождественскими мотивами.
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Как отмечает издание, сейчас горячая пора для мастеров-резчиков по дереву, но в этот предрождественский сезон все обстоит иначе.
"У Кати Таулин 18 сотрудников в Обервизентале. Она открыла свой бизнес в сфере декоративно-прикладного искусства 30 лет назад и с самого начала добилась успеха. Но сейчас настроение более чем напряженное", - отмечает газета, уточняя, что причиной проблем стали санкции на российскую древесину.
Как рассказала в интервью Таулин, обычно ее компания производит свою продукцию круглый год, но сейчас работу выполняют только на заказ, ей пришлось поднять цены, и все равно компания не может выполнить все.
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"С лета мы перестали получать российскую березовую фанеру через оптовиков, доля которых на рынке до этого составляла 93%", - пояснила владелец фирмы. По ее словам, альтернативы отсутствуют. "Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно", - отметила Таулин.
По ее словам, качество альтернативных вариантов существенно отличается.
Сейчас склад, где хранятся материалы для работы, почти пуст. По словам владелицы фирмы, также существуют проблемы с поставками кабелей и коробок. Мастер добавляет, что честна со своими сотрудниками. "Я говорю им, что тоже не знаю, что будет дальше. Эти санкции вредят нам и нашей стране", - поясняет Таулин.
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