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Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии - РИА Новости, 19.11.2022
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Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии
Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии - РИА Новости, 19.11.2022
Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии
Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:10
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Отмечается, что подозреваемых задержали и поместили под стражу в четверг. В прокуратуре заявили, что жертвой противоправных действий стал семилетний ребенок. По предварительной информации, эта пара и есть его родители.Отмечается, что расследование началось после сообщения больницы о фотографий порнографического характера с несовершеннолетним на телефоне. При этом не уточняется, о чьем гаджете идет речь.По данным агентства, фигурантам предъявили обвинения в "изготовлении с целью распространения порнографического изображения несовершеннолетнего", "хранении изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер" и в "развращении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет".Кроме того, женщине предъявили обвинения в "кровосмесительном сексуальном посягательстве на несовершеннолетнего", а мужчине — в "недонесении о жестоком обращении, лишениях, насилии или надругательствах" в отношении несовершеннолетнего возрастом до 15 лет.
https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html
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в мире, франция, криминал, украина
В мире, Франция, Криминал, Украина
02:10 19.11.2022 (обновлено: 06:47 19.11.2022)
 
Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии

Франс Пресс: во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что подозреваемых задержали и поместили под стражу в четверг. В прокуратуре заявили, что жертвой противоправных действий стал семилетний ребенок. По предварительной информации, эта пара и есть его родители.
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Отмечается, что расследование началось после сообщения больницы о фотографий порнографического характера с несовершеннолетним на телефоне. При этом не уточняется, о чьем гаджете идет речь.
По данным агентства, фигурантам предъявили обвинения в "изготовлении с целью распространения порнографического изображения несовершеннолетнего", "хранении изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер" и в "развращении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет".
Кроме того, женщине предъявили обвинения в "кровосмесительном сексуальном посягательстве на несовершеннолетнего", а мужчине — в "недонесении о жестоком обращении, лишениях, насилии или надругательствах" в отношении несовершеннолетнего возрастом до 15 лет.
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