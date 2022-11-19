https://ria.ru/20221119/frantsiya-1832678159.html

Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии

Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии - РИА Новости, 19.11.2022

Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии

Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T02:10

2022-11-19T02:10

2022-11-19T06:47

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Отмечается, что подозреваемых задержали и поместили под стражу в четверг. В прокуратуре заявили, что жертвой противоправных действий стал семилетний ребенок. По предварительной информации, эта пара и есть его родители.Отмечается, что расследование началось после сообщения больницы о фотографий порнографического характера с несовершеннолетним на телефоне. При этом не уточняется, о чьем гаджете идет речь.По данным агентства, фигурантам предъявили обвинения в "изготовлении с целью распространения порнографического изображения несовершеннолетнего", "хранении изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер" и в "развращении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет".Кроме того, женщине предъявили обвинения в "кровосмесительном сексуальном посягательстве на несовершеннолетнего", а мужчине — в "недонесении о жестоком обращении, лишениях, насилии или надругательствах" в отношении несовершеннолетнего возрастом до 15 лет.

https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html

https://ria.ru/20220807/ubiystvo-1807869494.html

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в мире, франция, криминал, украина