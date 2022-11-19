https://ria.ru/20221119/frantsiya-1832678159.html
Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии
Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии - РИА Новости, 19.11.2022
Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии
Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:10
2022-11-19T02:10
2022-11-19T06:47
в мире
франция
криминал
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Отмечается, что подозреваемых задержали и поместили под стражу в четверг. В прокуратуре заявили, что жертвой противоправных действий стал семилетний ребенок. По предварительной информации, эта пара и есть его родители.Отмечается, что расследование началось после сообщения больницы о фотографий порнографического характера с несовершеннолетним на телефоне. При этом не уточняется, о чьем гаджете идет речь.По данным агентства, фигурантам предъявили обвинения в "изготовлении с целью распространения порнографического изображения несовершеннолетнего", "хранении изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер" и в "развращении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет".Кроме того, женщине предъявили обвинения в "кровосмесительном сексуальном посягательстве на несовершеннолетнего", а мужчине — в "недонесении о жестоком обращении, лишениях, насилии или надругательствах" в отношении несовершеннолетнего возрастом до 15 лет.
https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html
https://ria.ru/20220807/ubiystvo-1807869494.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, криминал, украина
В мире, Франция, Криминал, Украина
02:10 19.11.2022 (обновлено: 06:47 19.11.2022)
Во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии
Франс Пресс: во Франции украинскую пару обвинили в изготовлении детской порнографии
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Во французском городе Бресте мужчине и женщине с украинским гражданством предъявили обвинения в изготовлении детской порнографии, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что подозреваемых задержали и поместили под стражу в четверг. В прокуратуре заявили, что жертвой противоправных действий стал семилетний ребенок. По предварительной информации, эта пара и есть его родители.
Отмечается, что расследование началось после сообщения больницы о фотографий порнографического характера с несовершеннолетним на телефоне. При этом не уточняется, о чьем гаджете идет речь.
По данным агентства, фигурантам предъявили обвинения в "изготовлении с целью распространения порнографического изображения несовершеннолетнего", "хранении изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер" и в "развращении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет".
Кроме того, женщине предъявили обвинения в "кровосмесительном сексуальном посягательстве на несовершеннолетнего", а мужчине — в "недонесении о жестоком обращении, лишениях, насилии или надругательствах" в отношении несовершеннолетнего возрастом до 15 лет.