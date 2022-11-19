11:09 19.11.2022 (обновлено: 11:14 19.11.2022)
После взрыва газа в доме на Сахалине возбудили уголовное дело
После взрыва газа в доме на Сахалине возбудили дело о причинении смерти по неосторожности
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкРазбор завалов после взрыва бытового газа в жилом доме, расположенном в поселке Тымовское Сахалинской области
Разбор завалов после взрыва бытового газа в жилом доме, расположенном в поселке Тымовское Сахалинской области
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности возбуждено после ЧП в пятиэтажном доме на Сахалине, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Глава региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
"По данному факту следственным управлением СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности", - говорится в сообщении СК РФ.