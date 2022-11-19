https://ria.ru/20221119/delo-1832718549.html

После взрыва газа в доме на Сахалине возбудили уголовное дело

После взрыва газа в доме на Сахалине возбудили уголовное дело - РИА Новости, 19.11.2022

После взрыва газа в доме на Сахалине возбудили уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности возбуждено после ЧП в пятиэтажном доме на... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:09

2022-11-19T11:09

2022-11-19T11:14

происшествия

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности возбуждено после ЧП в пятиэтажном доме на Сахалине, сообщается на сайте СК РФ.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Глава региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами."По данному факту следственным управлением СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности", - говорится в сообщении СК РФ.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832715006.html

сахалин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, следственный комитет россии (ск рф)