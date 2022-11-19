Климов: некоторые страны в Стамбульской декларации пытались обвинить Россию
Климов: некоторые страны в тексте Стамбульской декларации пытались обвинить Россию
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Некоторые делегации на Генассамблее Международной конференции азиатских политических партий пытались добавить в текст Стамбульской декларации необоснованные обвинения в адрес России по указаниям американских кураторов, участники отклонили эти обвинения, заявил замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.
"Некоторые делегации (на Международной конференции азиатских политических партий - ред.), очевидно следуя указаниям американских кураторов, пытались внести в текст декларации положения с необоснованными обвинениями в адрес России… При принятии итогового документа они были отклонены участниками конференции", - приводят в сообщении слова Климова.
Как отметили в партии, документ был принят по итогам двух дней работы делегаций 69 политических партий из 31 страны в Стамбуле.
"Партии-участницы из Азии, Ближнего Востока и Африки договорились продолжать совместную работу в таких уязвимых сегодня сферах международного сотрудничества как гуманитарная, экономическая, социо-культурная, информационная. Они согласились объединить усилия для поддержания стабильной экономики и обеспечения благополучия населения стран-участниц. Особое внимание планируется уделить также сотрудничеству в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Климов также провёл на полях конференции ряд встреч с коллегами из Лаоса, Камбоджи, Монголии, Турции, Китая, Таджикистана, Вьетнама и Бангладеша, уточнили в ЕР.