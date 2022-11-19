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Климов: некоторые страны в Стамбульской декларации пытались обвинить Россию

Климов: некоторые страны в Стамбульской декларации пытались обвинить Россию - РИА Новости, 19.11.2022

Климов: некоторые страны в Стамбульской декларации пытались обвинить Россию

Некоторые делегации на Генассамблее Международной конференции азиатских политических партий пытались добавить в текст Стамбульской декларации необоснованные... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:37

2022-11-19T16:37

2022-11-19T16:37

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Некоторые делегации на Генассамблее Международной конференции азиатских политических партий пытались добавить в текст Стамбульской декларации необоснованные обвинения в адрес России по указаниям американских кураторов, участники отклонили эти обвинения, заявил замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.Как отметили в партии, документ был принят по итогам двух дней работы делегаций 69 политических партий из 31 страны в Стамбуле."Партии-участницы из Азии, Ближнего Востока и Африки договорились продолжать совместную работу в таких уязвимых сегодня сферах международного сотрудничества как гуманитарная, экономическая, социо-культурная, информационная. Они согласились объединить усилия для поддержания стабильной экономики и обеспечения благополучия населения стран-участниц. Особое внимание планируется уделить также сотрудничеству в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе.Климов также провёл на полях конференции ряд встреч с коллегами из Лаоса, Камбоджи, Монголии, Турции, Китая, Таджикистана, Вьетнама и Бангладеша, уточнили в ЕР.

https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809572.html

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