Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832751566.html
Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области
Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области - РИА Новости, 19.11.2022
Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области
Главной темой встречи губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли РФ РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:47
2022-11-19T14:47
архангельская область
экономика
архангельская область
александр цыбульский
денис мантуров
звездочка
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105714/28/1057142826_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_9c853d4208c6d3178abdc42fae3bba79.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. Главной темой встречи губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым стало развитие судостроительной отрасли в регионе, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.Как отметил Цыбульский, Архангельская область обладает мощной судостроительной и судоремонтной базой. Все предприятия отрасли работают стабильно, в том числе заводы оборонно-промышленного комплекса.Сообщается, что в регионе реализуется проект по строительству пассажирских судов с ледовым усилением на базе судоремонтного завода "Красная Кузница", архангельского филиала "Центра судоремонта "Звездочка". При поддержке Минпромторга России в регионе начато строительство четырех судов ледового класса, они предназначены для организации пассажирских перевозок в период ледохода и ледостава. Первые два судна будут сданы в 2024 году, еще два – в 2025 году.По словам Мантурова, бюджетные средства на строительство судов предоставлены в полном объеме, проект реализуется без просрочек. "С учетом текущих условий, сегодня есть возможность выделения дополнительных средств на строительство судов лизинговой компании при условии их удорожания до 10% за счет возвратных средств, ранее выделенных из бюджета для реализации проектов лизинга судов в 2020 году. При этом для лизингополучателя сохраняется прежняя ставка лизинга", - сказал Мантуров, слова которого приводит региональная пресс-служба.Глава региона рассказал об использовании при проектировании и строительстве военных кораблей и гражданских судов движительно-рулевых колонок (гребных винтов и подруливающих устройств), которые выпускает Центр пропульсивных систем "Звездочка"."Зная существующие проблемы с изготовлением судового оборудования при строительстве новых судов, Центр пропульсивных систем северодвинского завода "Звездочка" готов расширить производство винторулевых колонок, которые раньше поставляла Финляндия. Наши корабелы способны на этом рынке полностью заменить компетенции бывших западных партнеров", – прокомментировал Цыбульский.Как пояснили в пресс-службе правительства области, "Звездочка" освоила изготовление механических движительно-рулевых колонок (ДРК) на собственном современном сборочно-испытательном комплексе Центра пропульсивных систем. Идея ДРК основывается на совмещении рулевого управления и пропульсии в одном устройстве. Колонки особо востребованы на судах ледовых классов, буксирах, судах снабжения, где требуется точность позиционирования и хорошие маневровые качества.
https://ria.ru/20220722/arkhangelsk-1804253021.html
https://ria.ru/20220615/sudoremont-1795544048.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105714/28/1057142826_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1726a7b18f9785993a6ff7c52ce680a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, архангельская область, александр цыбульский, денис мантуров, звездочка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Архангельская область, Экономика, Архангельская область, Александр Цыбульский, Денис Мантуров, Звездочка, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
14:47 19.11.2022
 
Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области

Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонтной отрасли в Архангельской области

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкСудоремонтный завод "Звездочка" в Северодвинске
Судоремонтный завод Звездочка в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Судоремонтный завод "Звездочка" в Северодвинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. Главной темой встречи губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым стало развитие судостроительной отрасли в регионе, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Как отметил Цыбульский, Архангельская область обладает мощной судостроительной и судоремонтной базой. Все предприятия отрасли работают стабильно, в том числе заводы оборонно-промышленного комплекса.
Морской и речной порт - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:11Архангельская область
Порт Архангельска должен стать ключевым элементом СМП, заявил Цыбульский
Сообщается, что в регионе реализуется проект по строительству пассажирских судов с ледовым усилением на базе судоремонтного завода "Красная Кузница", архангельского филиала "Центра судоремонта "Звездочка". При поддержке Минпромторга России в регионе начато строительство четырех судов ледового класса, они предназначены для организации пассажирских перевозок в период ледохода и ледостава. Первые два судна будут сданы в 2024 году, еще два – в 2025 году.
По словам Мантурова, бюджетные средства на строительство судов предоставлены в полном объеме, проект реализуется без просрочек. "С учетом текущих условий, сегодня есть возможность выделения дополнительных средств на строительство судов лизинговой компании при условии их удорожания до 10% за счет возвратных средств, ранее выделенных из бюджета для реализации проектов лизинга судов в 2020 году. При этом для лизингополучателя сохраняется прежняя ставка лизинга", - сказал Мантуров, слова которого приводит региональная пресс-служба.
Глава региона рассказал об использовании при проектировании и строительстве военных кораблей и гражданских судов движительно-рулевых колонок (гребных винтов и подруливающих устройств), которые выпускает Центр пропульсивных систем "Звездочка".
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:28Архангельская область
Архангельская область готова наращивать судоремонт
"Зная существующие проблемы с изготовлением судового оборудования при строительстве новых судов, Центр пропульсивных систем северодвинского завода "Звездочка" готов расширить производство винторулевых колонок, которые раньше поставляла Финляндия. Наши корабелы способны на этом рынке полностью заменить компетенции бывших западных партнеров", – прокомментировал Цыбульский.
Как пояснили в пресс-службе правительства области, "Звездочка" освоила изготовление механических движительно-рулевых колонок (ДРК) на собственном современном сборочно-испытательном комплексе Центра пропульсивных систем. Идея ДРК основывается на совмещении рулевого управления и пропульсии в одном устройстве. Колонки особо востребованы на судах ледовых классов, буксирах, судах снабжения, где требуется точность позиционирования и хорошие маневровые качества.
 
Архангельская областьЭкономикаАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийДенис МантуровЗвездочкаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала