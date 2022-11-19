https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832751566.html

Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области

Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области - РИА Новости, 19.11.2022

Цыбульский и Мантуров обсудили развитие судоремонта в Архангельской области

Главной темой встречи губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли РФ РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:47

2022-11-19T14:47

2022-11-19T14:47

архангельская область

экономика

архангельская область

александр цыбульский

денис мантуров

звездочка

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105714/28/1057142826_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_9c853d4208c6d3178abdc42fae3bba79.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. Главной темой встречи губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым стало развитие судостроительной отрасли в регионе, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.Как отметил Цыбульский, Архангельская область обладает мощной судостроительной и судоремонтной базой. Все предприятия отрасли работают стабильно, в том числе заводы оборонно-промышленного комплекса.Сообщается, что в регионе реализуется проект по строительству пассажирских судов с ледовым усилением на базе судоремонтного завода "Красная Кузница", архангельского филиала "Центра судоремонта "Звездочка". При поддержке Минпромторга России в регионе начато строительство четырех судов ледового класса, они предназначены для организации пассажирских перевозок в период ледохода и ледостава. Первые два судна будут сданы в 2024 году, еще два – в 2025 году.По словам Мантурова, бюджетные средства на строительство судов предоставлены в полном объеме, проект реализуется без просрочек. "С учетом текущих условий, сегодня есть возможность выделения дополнительных средств на строительство судов лизинговой компании при условии их удорожания до 10% за счет возвратных средств, ранее выделенных из бюджета для реализации проектов лизинга судов в 2020 году. При этом для лизингополучателя сохраняется прежняя ставка лизинга", - сказал Мантуров, слова которого приводит региональная пресс-служба.Глава региона рассказал об использовании при проектировании и строительстве военных кораблей и гражданских судов движительно-рулевых колонок (гребных винтов и подруливающих устройств), которые выпускает Центр пропульсивных систем "Звездочка"."Зная существующие проблемы с изготовлением судового оборудования при строительстве новых судов, Центр пропульсивных систем северодвинского завода "Звездочка" готов расширить производство винторулевых колонок, которые раньше поставляла Финляндия. Наши корабелы способны на этом рынке полностью заменить компетенции бывших западных партнеров", – прокомментировал Цыбульский.Как пояснили в пресс-службе правительства области, "Звездочка" освоила изготовление механических движительно-рулевых колонок (ДРК) на собственном современном сборочно-испытательном комплексе Центра пропульсивных систем. Идея ДРК основывается на совмещении рулевого управления и пропульсии в одном устройстве. Колонки особо востребованы на судах ледовых классов, буксирах, судах снабжения, где требуется точность позиционирования и хорошие маневровые качества.

https://ria.ru/20220722/arkhangelsk-1804253021.html

https://ria.ru/20220615/sudoremont-1795544048.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, архангельская область, александр цыбульский, денис мантуров, звездочка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)