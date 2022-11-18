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Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.11.2022
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Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией
Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.11.2022
Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией
Польша ввела в эксплуатацию первый участок электронного заграждения на границе с Белоруссией, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:51
2022-11-18T15:51
в мире
мариуш каминьский
польша
белоруссия
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша ввела в эксплуатацию первый участок электронного заграждения на границе с Белоруссией, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Длина построенного забора 186 километров, высота - пять метров, его стоимость 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию также оснащают "электронным заграждением" - камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и сейсмическими датчиками, тепловизорами. Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.Он отметил, что остальные участки будут введены в эксплуатацию к концу текущего года. "Сегодня мы отдаем первый участок, в ближайшие недели будут отданы очередные участки. Я думаю, что к концу года мы будем иметь уже все электронное заграждение. Это будет 206 километров", - сказал министр."Как нам известно, это самая длинная в мире линия границы электронного надзора, управляемая из одного центра", - добавил он.
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в мире, мариуш каминьский, польша, белоруссия
В мире, Мариуш Каминьский, Польша, Белоруссия
15:51 18.11.2022
 
Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией

МВД Польши сообщило об открытии первого участка электронного забора на белорусской границе

© Фото : @mon_gov_pl/TwitterГраница Польши и Белоруссии
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : @mon_gov_pl/Twitter
Граница Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша ввела в эксплуатацию первый участок электронного заграждения на границе с Белоруссией, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Длина построенного забора 186 километров, высота - пять метров, его стоимость 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию также оснащают "электронным заграждением" - камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и сейсмическими датчиками, тепловизорами. Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.
"Сегодня мы открываем первый участок электронного заграждения. Заграждение электронное и заграждение инженерное дадут целостность, которой будет располагать пограничная стража – инструменты для успешного противодействия нелегальной миграции, мотивированной политическими причинами", - сказал Каминьский.
Он отметил, что остальные участки будут введены в эксплуатацию к концу текущего года. "Сегодня мы отдаем первый участок, в ближайшие недели будут отданы очередные участки. Я думаю, что к концу года мы будем иметь уже все электронное заграждение. Это будет 206 километров", - сказал министр.
"Как нам известно, это самая длинная в мире линия границы электронного надзора, управляемая из одного центра", - добавил он.
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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