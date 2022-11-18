https://ria.ru/20221118/zagrazhdenie-1832523092.html

Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией

Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.11.2022

Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Белоруссией

Польша ввела в эксплуатацию первый участок электронного заграждения на границе с Белоруссией, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:51

2022-11-18T15:51

2022-11-18T15:51

в мире

мариуш каминьский

польша

белоруссия

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша ввела в эксплуатацию первый участок электронного заграждения на границе с Белоруссией, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Длина построенного забора 186 километров, высота - пять метров, его стоимость 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию также оснащают "электронным заграждением" - камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и сейсмическими датчиками, тепловизорами. Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.Он отметил, что остальные участки будут введены в эксплуатацию к концу текущего года. "Сегодня мы отдаем первый участок, в ближайшие недели будут отданы очередные участки. Я думаю, что к концу года мы будем иметь уже все электронное заграждение. Это будет 206 километров", - сказал министр."Как нам известно, это самая длинная в мире линия границы электронного надзора, управляемая из одного центра", - добавил он.

https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мариуш каминьский, польша, белоруссия