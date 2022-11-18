https://ria.ru/20221118/zaes-1832472700.html

Слуцкий назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС невыполнимой

Слуцкий назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС невыполнимой - РИА Новости, 18.11.2022

Слуцкий назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС невыполнимой

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую накануне резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ невыполнимой, поскольку Запорожская... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:42

2022-11-18T13:42

2022-11-18T14:54

специальная военная операция на украине

россия

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запорожская область

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую накануне резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ невыполнимой, поскольку Запорожская АЭС находится на территории РФ и уже стала частью ее энергосистемы."Если в МАГАТЭ рассчитывают, что по грозному окрику российские военные послушно покинут ЗАЭС, - сильно ошибаются. Резолюция невыполнима. Запорожская АЭС теперь находится на территории России и стала частью энергосистемы нашей страны. И разговаривать тут не о чем", - написал он в Telegram-канале.По словам политика, резолюция "создана по лекалам коллективного Запада" - призыва Киеву прекратить обстрел ЗАЭС нет, как нет и осуждения ядерного шантажа со стороны Украины: "Украине выдается полная индульгенция и сообщается о том, что "грязной бомбы" на ее территории, оказывается, "нет". Слуцкий считает, что МАГАТЭ закрывает глаза на попытки подорвать ядерную безопасность в регионе.Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".

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Кирилл Волков

россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, леонид слуцкий (политик), запорожская область, ситуация в днр и лнр