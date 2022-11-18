13:42 18.11.2022 (обновлено: 14:54 18.11.2022)
Слуцкий назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС невыполнимой
Слуцкий напомнил МАГАТЭ, что Запорожская АЭС теперь находится на территории России
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую накануне резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ невыполнимой, поскольку Запорожская АЭС находится на территории РФ и уже стала частью ее энергосистемы.
"Если в МАГАТЭ рассчитывают, что по грозному окрику российские военные послушно покинут ЗАЭС, - сильно ошибаются. Резолюция невыполнима. Запорожская АЭС теперь находится на территории России и стала частью энергосистемы нашей страны. И разговаривать тут не о чем", - написал он в Telegram-канале.
По словам политика, резолюция "создана по лекалам коллективного Запада" - призыва Киеву прекратить обстрел ЗАЭС нет, как нет и осуждения ядерного шантажа со стороны Украины: "Украине выдается полная индульгенция и сообщается о том, что "грязной бомбы" на ее территории, оказывается, "нет". Слуцкий считает, что МАГАТЭ закрывает глаза на попытки подорвать ядерную безопасность в регионе.
Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".