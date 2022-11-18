https://ria.ru/20221118/zaderzhanie-1832500024.html

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 18.11.2022

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Подозреваемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:02

2022-11-18T15:02

2022-11-18T16:59

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

россия

тамбовская область

происшествия

ирина волк

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подозреваемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Ранее в ведомстве заявили, что установили подозреваемого в убийстве, а источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал его имя: это Шохрубек Каримов. Задержали ли именно его, Вовк не уточнила.В столичном главке Следственного комитета добавили, что задержанного — 25-летнего молодого человека вскоре доставят на допрос."Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с фигурантом незадолго до случившегося и не отвечала ему взаимностью на знаки внимания", — рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.Она отметила, что следователи уже изучили записи с камер наблюдения и назначили необходимые экспертизы.Тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди нашли на Севастопольском проспекте рано утром. СК возбудил уголовное дело об убийстве. При этом выяснилось, что накануне девушка обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследует молодой человек и она боится выходить на улицу. Полицейские выезжали на вызов в продовольственный магазин, где работала девушка, опросили ее, но никого подозрительного не нашли.

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832471835.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД 2022-11-18T15:02 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, россия, тамбовская область, происшествия, ирина волк