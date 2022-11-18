https://ria.ru/20221118/zaderzhanie-1832500024.html
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
Подозреваемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:02
2022-11-18T15:02
2022-11-18T16:59
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
россия
тамбовская область
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подозреваемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Ранее в ведомстве заявили, что установили подозреваемого в убийстве, а источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал его имя: это Шохрубек Каримов. Задержали ли именно его, Вовк не уточнила.В столичном главке Следственного комитета добавили, что задержанного — 25-летнего молодого человека вскоре доставят на допрос."Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с фигурантом незадолго до случившегося и не отвечала ему взаимностью на знаки внимания", — рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.Она отметила, что следователи уже изучили записи с камер наблюдения и назначили необходимые экспертизы.Тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди нашли на Севастопольском проспекте рано утром. СК возбудил уголовное дело об убийстве. При этом выяснилось, что накануне девушка обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследует молодой человек и она боится выходить на улицу. Полицейские выезжали на вызов в продовольственный магазин, где работала девушка, опросили ее, но никого подозрительного не нашли.
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832471835.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
2022-11-18T15:02
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, россия, тамбовская область, происшествия, ирина волк
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва, Россия, Тамбовская область, Происшествия, Ирина Волк
15:02 18.11.2022 (обновлено: 16:59 18.11.2022)
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подозреваемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в ведомстве заявили, что установили подозреваемого в убийстве, а источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал его имя: это Шохрубек Каримов. Задержали ли именно его, Вовк не уточнила.
В столичном главке Следственного комитета добавили, что задержанного — 25-летнего молодого человека вскоре доставят на допрос.
"Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с фигурантом незадолго до случившегося и не отвечала ему взаимностью на знаки внимания", — рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.
Она отметила, что следователи уже изучили записи с камер наблюдения и назначили необходимые экспертизы.
Тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди нашли на Севастопольском проспекте рано утром. СК возбудил уголовное дело об убийстве. При этом выяснилось, что накануне девушка обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследует молодой человек и она боится выходить на улицу. Полицейские выезжали на вызов в продовольственный магазин, где работала девушка, опросили ее, но никого подозрительного не нашли.