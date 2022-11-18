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В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году - РИА Новости, 18.11.2022
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В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году
В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году - РИА Новости, 18.11.2022
В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году
Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, совершенном 20 лет назад на северо-востоке Москвы, расследование продолжается, сообщила старший помощник... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:44
2022-11-18T11:44
москва
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, совершенном 20 лет назад на северо-востоке Москвы, расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, в августе 2002 года в московской квартире по Ярославскому шоссе были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти."Расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении преступления - убийство двух лиц, совершенное группой лиц... В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала Иванова.Она отметила, что подозреваемый дал подробные показания. Его причастность подтверждена заключениями дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертиз, психофизиологического исследования с применением полиграфа.Как уточняется, убийство произошло на бытовой почве.
https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831951394.html
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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:44 18.11.2022
 
В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году

Подозреваемого в двойном убийстве на северо-востоке Москвы в 2002 году задержали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, совершенном 20 лет назад на северо-востоке Москвы, расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, в августе 2002 года в московской квартире по Ярославскому шоссе были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.
"Расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении преступления - убийство двух лиц, совершенное группой лиц... В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала Иванова.
Она отметила, что подозреваемый дал подробные показания. Его причастность подтверждена заключениями дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертиз, психофизиологического исследования с применением полиграфа.
Как уточняется, убийство произошло на бытовой почве.
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