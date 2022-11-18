https://ria.ru/20221118/zaderzhanie-1832420022.html

В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году

В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году - РИА Новости, 18.11.2022

В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, совершенном 20 лет назад на северо-востоке Москвы, расследование продолжается, сообщила старший помощник... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:44

2022-11-18T11:44

2022-11-18T11:44

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россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, совершенном 20 лет назад на северо-востоке Москвы, расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, в августе 2002 года в московской квартире по Ярославскому шоссе были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти."Расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении преступления - убийство двух лиц, совершенное группой лиц... В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала Иванова.Она отметила, что подозреваемый дал подробные показания. Его причастность подтверждена заключениями дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертиз, психофизиологического исследования с применением полиграфа.Как уточняется, убийство произошло на бытовой почве.

https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831951394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)