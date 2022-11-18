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Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7% - РИА Новости, 18.11.2022
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Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7%
Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7% - РИА Новости, 18.11.2022
Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7%
Потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:58
2022-11-18T07:58
в мире
япония
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.При этом цены за октябрь выросли на 0,6% после роста на 0,3% месяцем ранее.Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,6%; аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне 3,5%. Базовая инфляция стала рекордной с февраля 1982 года.
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в мире, япония
В мире, Япония
07:58 18.11.2022
 
Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7%

Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до рекордных с 2014 года 3,7%

CC0 / Maccabee / Йены
Йены - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
CC0 / Maccabee /
Йены . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
При этом цены за октябрь выросли на 0,6% после роста на 0,3% месяцем ранее.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:07
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,6%; аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне 3,5%. Базовая инфляция стала рекордной с февраля 1982 года.
 
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