https://ria.ru/20221118/yaponiya-1832378703.html

Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7%

Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7% - РИА Новости, 18.11.2022

Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7%

Потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T07:58

2022-11-18T07:58

2022-11-18T07:58

в мире

япония

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.При этом цены за октябрь выросли на 0,6% после роста на 0,3% месяцем ранее.Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,6%; аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне 3,5%. Базовая инфляция стала рекордной с февраля 1982 года.

https://ria.ru/20221117/inflyatsiya-1832181143.html

япония

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в мире, япония