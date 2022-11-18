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СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:49
2022-11-18T03:49
2022-11-18T05:45
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технологии
илон маск
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники.Как сообщалось ранее, бизнесмен в среду предложил своим сотрудникам определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".По данным издания, по истечении дедлайна в 17.00 по местному времени (01.00 мск 17 ноября), "сотни сотрудников" решили уволиться и получить пособие.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния
03:49 18.11.2022 (обновлено: 05:45 18.11.2022)
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
NYT: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума нового владельца компании Маска