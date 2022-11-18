https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html

СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска

СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска

Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T03:49

2022-11-18T03:49

2022-11-18T05:45

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники.Как сообщалось ранее, бизнесмен в среду предложил своим сотрудникам определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".По данным издания, по истечении дедлайна в 17.00 по местному времени (01.00 мск 17 ноября), "сотни сотрудников" решили уволиться и получить пособие.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html

сан-франциско

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния