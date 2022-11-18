Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:49
2022-11-18T05:45
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700c98f3320cf1180263647fbe5cae9f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники.Как сообщалось ранее, бизнесмен в среду предложил своим сотрудникам определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".По данным издания, по истечении дедлайна в 17.00 по местному времени (01.00 мск 17 ноября), "сотни сотрудников" решили уволиться и получить пособие.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24301d29f977c1153bf942083e020fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния
03:49 18.11.2022 (обновлено: 05:45 18.11.2022)
 
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска

NYT: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума нового владельца компании Маска

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПриложение Twitter
Приложение Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Приложение Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники.
Как сообщалось ранее, бизнесмен в среду предложил своим сотрудникам определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".
По данным издания, по истечении дедлайна в 17.00 по местному времени (01.00 мск 17 ноября), "сотни сотрудников" решили уволиться и получить пособие.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:20
Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум
 
В миреТехнологииИлон МаскСан-ФранцискоКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала